Сем Альтман посперечався з Ілоном Маском через ШІ-проєкт у $500 млрд. Напередодні Stargate презентував Трамп

Мільярдер Ілон Маск відкрито засумнівався у тому, що компанії OpenAI, SoftBank та Oracle, які приєдналися до заяви президента США Дональда Трампа про сотні мільярдів доларів інвестицій на інфраструктуру штучного інтелекту, зможуть виконати свої обіцянки, пише Financial Times 23 січня. Генеральний директор OpenAI Сем Альтман назвав твердження Маска «помилковим» і припустив, що той невдоволений проєктом Stargate, бо він конкурує з власними зусиллями мільярдера у сфері ШІ.

Ключові факти

Компанія OpenAI відповіла на критику Ілона Маска на адресу Stargate – нового проекту інфраструктури штучного інтелекту вартістю $500 млрд, який Трамп презентував у Білому домі разом із головою SoftBank Group Corp Масаєсі Соном., очільником OpenAI Семом Альтманом та співзасновником Oracle Corp Ларрі Еллісоном.

У рідкісній незгоді з Трампом Маск у 22 січня увечері розкритикував проєкт, написавши: «У них насправді немає грошей». Він додав, що «SoftBank забезпечив менше ніж $10 млрд Я маю про це достовірні відомості».

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман відповів, що твердження Маска «помилкове, як ви, звичайно ж, знаєте».

«Я розумію, що те, що добре для країни, не завжди оптимальне для ваших компаній, але я сподіваюся, що у вашій новій ролі ви ставитимете США на перше місце», – написав він у X.

За словами одного з учасників проєкту, тоді як інвестори-засновники Stargate — SoftBank, OpenAI, Oracle і MGX, державний фонд штучного інтелекту Абу-Дабі, — вкладуть частину свого власного капіталу в роботу компанії, очікується, що значна частина початкових $100 млрд надійде від нових інвесторів, які поки що не були визначені.

Інший учасник повідомив, що фінансування буде комбінацією акціонерного капіталу від партнерів-засновників і співінвесторів, а також позикових коштів, але додав: «Ми готові негайно виділити $100 млрд».

Контекст

21 січня Трамп представив Stargate у Білому домі у супроводі Альтмана, Сона та Еллісона. Президент припустив, що Stargate створить 100 000 робочих місць і буде перемогою над Китаєм, допомагаючи зберегти «майбутнє технологій» у США.

Маск, який є співголовою нещодавно сформованого Трампом департаменту DOGE, знаходиться у давній ворожнечі з OpenAI, Альтманом та найбільшим спонсором стартапу Microsoft. Маск був співзасновником OpenAI, але залишив пораду у 2018 році після суперечок з Альтманом.

Глава Tesla подав позови проти обох компаній та Альтмана, стверджуючи, що вони поставили під загрозу свою місію зі створення широко корисних моделей штучного інтелекту, натомість віддавши пріоритет прибутку.

Їхня суперечка загрожує внести певну напруженість у відносини Маска з новим президентом, який представив проект як ранню перемогу у своїх планах із залучення інвестицій у США за рахунок низьких податків та дерегулювання.

Акції японського SoftBank підскочили більш ніж на 10% 22 січня. Інші публічні компанії, які беруть участь у проекті Stargate, також відзначилися зростанням цін на акції. Oracle додала 6,8%, тоді як Arm, Nvidia та Microsoft — технологічні партнери проекту — додали 15,9%, 4,4% та 4,1% відповідно. OpenAI, яка керуватиме проектом, не торгується на біржі.