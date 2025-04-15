Реализовать революцию ИИ. Как малоизвестная Crusoe Energy строит в Техасе мегапроект дата-центра для OpenAI за $500 млрд

Компания Crusoe Energy начинала как экзотический стартап, использовавший факельный газ нефтяных месторождений для майнинга биткоинов. Как случилось, что ее основатели Чейз Лохмиллер, 38, и Калли Кавнесс, 37, построили первую фазу самого крупного в мире дата-центра для ИИ – $500-миллиардного проекта Stargate – для OpenAI и Oracle.

На участке площадью 405 га в городе Абилин, штат Техас, под кодовым названием Project Ludicrous, более 2000 работников возводят то, что вскоре станет одним из самых крупных центров обработки данных для искусственного интеллекта. Официально проект называется The Stargate Project, и в нем OpenAI будет работать вместе с Oracle и Microsoft, чтобы создать, как они утверждают, первое поколение моделей ИИ, которое полностью превысит человеческое познание. Это будет «фабрика фабрик», говорит Чейз Лохмиллер, гендиректор Crusoe Energy, главного девелопера проекта. Он подразумевает, что ИИ, обученные здесь, будут использоваться для разработки других подобных систем, создавая нескончаемый поток «интеллекта как услуги».

Проект за $500 млрд на плечах малоизвестной Crusoe

К концу 2025 года Crusoe планирует установить по 100 000 графических процессоров Nvidia в каждом из двух H-образных зданий площадью 46 000 кв. м. Лохмиллеру остается только найти правильный путь – как для восьмилетней компании Crusoe с годовым доходом $300 млн, так и для джипа Polaris, маневрируемого между кранами и грузовиками на запыленном строительном участке. «Трудно успевать за изменениями рельефа. Я был здесь три недели назад – все выглядело совсем по-другому», – говорит он.