OpenAI планує розширити проєкт Stargate із побудови ШІ-інфраструктури за межі США

OpenAI хоче розширити Stargate, проєкт побудови центрів обробки даних у США вартістю $500 млрд, за рахунок додаткових інвестицій за кордоном для сприяння розвитку «демократичного штучного інтелекту», сказав віцепрезидент із глобальних питань OpenAI Кріс Ліхейн, пише Financial Times 7 травня.

Ключові факти

Очікується, що глобальні витрати на інфраструктуру штучного інтелекту з партнерами «перевищуватимуть» цільові $500 млрд усередині США. «Ці інвестиції перевершуватимуть те, що ми розглядаємо у США», – сказав Ліхейн.

Він сформулював план як спосіб використовувати технологічну перевагу Америки в галузі ШІ, щоб надати чітку альтернативу Китаю, його єдиному серйозному конкурентові у світі, і просувати демократичні цінності, такі як свобода слова, вільні ринки та запобігання масовому збору даних урядом.

Наразі проєкт складається лише з частково побудованого центру обробки даних в Абіліні, штат Техас, але OpenAI тепер рекламує Stargate і в інших країнах, на додаток до своїх великих зобовʼязань у США.

Наразі немає оголошень про угоди за глобальною схемою Stargate, що отримала назву «OpenAI для країн», але лідер генеративного ШІ націлений на 10 проєктів з історичними союзниками США. Ліхейн сказав, що політичні лідери Франції, Великої Британії та Німеччини висловили зацікавленість у розробці нових центрів обробки даних.

Група заявила, що укладатиме закордонні угоди в координації з урядом США. Її керівники порівняли поточне будівництво центрів обробки даних із бумом витрат на інфраструктуру в перші роки існування інтернету, оцінивши його в трильйони доларів.

За даними компанії, у той час як SoftBank є основним спонсором Stargate у США, розробки OpenAI за кордоном фінансуватимуться індивідуальною групою партнерів за кожним проєктом. «Уряди, державні інвестиційні фонди, фонди прямих інвестицій і більш традиційний капітал – усі вони дивляться на це», – сказав Ліхейн.

Він додав, що партнерство з OpenAI у проєктах Stargate та зобовʼязання розвивати ШІ відповідно до демократичних принципів у своїх країнах може відкрити союзникам США доступ до найпередовіших напівпровідників американського виробництва, необхідних для створення найкращих моделей ШІ.

Відповідно до експортного контролю, який набирає чинності цього місяця, країни «другого рівня», включаючи Індію, Ізраїль, Швейцарію, Саудівську Аравію та Обʼєднані Арабські Емірати, мають обмеження на чипи, які їм доступні. «У нашому зверненні до Білого дому Трампа ми [в березні] внесли пропозицію щодо залучення інвестицій в інфраструктуру США, надавши інвесторам можливість перейти з другого рівня на перший, – сказав Ліхейн. – До нас зверталися люди з усього світу».

Контекст

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман запустив Stargate у Білому домі в січні разом із президентом Дональдом Трампом та партнерами Масайосі Соном, генеральним директором SoftBank, та головою Oracle Ларрі Еллісоном.

Трамп привітав план витратити до $500 млрд на інфраструктуру штучного інтелекту в США протягом терміну його повноважень, назвавши його «декларацією довіри до Америки».