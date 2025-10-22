Forbes Digital підписка
OpenAI представила браузер ChatGPT Atlas со встроенным ИИ. На что навигатор способен

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Сначала ChatGPT Atlas будет доступен на macOS, а затем появятся версии для Windows, iOS и Android /Getty Images

Сначала ChatGPT Atlas будет доступен на macOS, а затем появятся версии для Windows, iOS и Android Фото Getty Images

Компания OpenAI представила ChatGPT Atlas – свой первый веб-браузер со встроенным искусственным интеллектом. Этот продукт призван изменить подход к взаимодействию с интернетом и составить конкуренцию таким лидерам, как Google Chrome.

  • ChatGPT Atlas – это персональный браузер, который не только отображает веб-страницы, но и активно помогает пользователям в выполнении задач: от бронирования авиабилетов и редактирования текстов до анализа контента без переключения между вкладками. На каждом сайте доступна кнопка Ask ChatGPT, которая открывает боковую панель для взаимодействия с ИИ в контексте текущей страницы.
  • К примеру, читая рецензию на фильм, пользователь может попросить ИИ сделать краткий обзор или, просматривая рецепт, заказать продукты онлайн. «ChatGPT Atlas – это браузер, созданный с нуля для интеграции с искусственным интеллектом», – отметил Сэм Альтман, генеральный директор OpenAI, во время онлайн-презентации. Он назвал ИИ «уникальной возможностью» переосмыслить концепцию браузера.
  • Сначала ChatGPT Atlas будет доступен на macOS, а затем появятся версии для Windows, iOS и Android. Некоторые функции, в том числе расширенные возможности ИИ-агентов, на старте будут эксклюзивными для подписчиков ChatGPT Plus и Pro.

Контекст

Ранее Perplexity AI запустила браузер Comet, позиционирующийся как «цифровой ассистент» для автоматизации действий пользователя. Google, в свою очередь, ранее обновила Chrome, добавив многочисленные ИИ-функции.

