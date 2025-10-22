Компанія OpenAI представила ChatGPT Atlas – свій перший веббраузер із вбудованим штучним інтелектом. Цей продукт покликаний змінити підхід до взаємодії з інтернетом і скласти конкуренцію таким лідерам, як Google Chrome.

Деталі

ChatGPT Atlas – це персоналізований браузер, який не лише відображає вебсторінки, а й активно допомагає користувачам у виконанні завдань: від бронювання авіаквитків і редагування текстів до аналізу контенту без перемикання між вкладками. На кожному сайті доступна кнопка «Ask ChatGPT», яка відкриває бічну панель для взаємодії з ШІ в контексті поточної сторінки.

Наприклад, читаючи рецензію на фільм, користувач може попросити ШІ зробити короткий огляд або, переглядаючи рецепт, замовити продукти онлайн. «ChatGPT Atlas – це браузер, створений із нуля для інтеграції зі штучним інтелектом», – зазначив Сем Альтман, генеральний директор OpenAI, під час онлайн-презентації. Він назвав ШІ «унікальною можливістю» переосмислити концепцію браузера.

Спочатку ChatGPT Atlas буде доступний на macOS, а згодом з’являться версії для Windows, iOS та Android. Деякі функції, зокрема розширені можливості ШІ-агентів, на старті будуть ексклюзивними для передплатників ChatGPT Plus і Pro.

Контекст

Раніше Perplexity AI запустила браузер Comet, який позиціонується як «цифровий асистент» для автоматизації дій користувача. Google, у свою чергу, раніше оновила Chrome, додавши численні ШІ-функції.