Суд разрешил Google не продавать Chrome и Android, но обязал делиться данными с конкурентами

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Google не обязан продавать браузер Chrome или операционную систему Android в качестве наказания за незаконную монополизацию рынка онлайн-поиска. Такое решение постановил федеральный судья окружного суда США по округу Колумбия Амит Мехта 2 сентября, пишет CNN.

  • «Google не будет вынужден избавляться от Chrome, а условное отчуждение операционной системы Android не включат до окончательного решения», – отметил Мехта. Однако Google столкнется с определенными ограничениями. Компания должна будет предоставлять конкурентам доступ к некоторым поисковым данным для содействия конкуренции.
  • Также Google запрещено заключать или продлевать эксклюзивные контракты, связанные с распространением таких сервисов, как Chrome, Google Search, Google Assistant и приложение Gemini. Эти соглашения обеспечивали Google значительные доходы и широкий охват, но суд счел их антиконкурентными.
  • Решение стало победой для Google, поскольку компания избежала строжайших последствий по делу об антимонопольном нарушении. Судебное разбирательство отметило доминирование Google в поисковом рынке, где, по данным Мехты, в 2020 году 95% поисковых запросов в США с мобильных устройств осуществлялись через Google.
  • Запрет на эксклюзивные соглашения направлен на выравнивание конкуренции, в частности, путем запрещения требовать предварительной установки Google Search, Chrome, Google Assistant или Gemini для лицензирования Google Play.
  • В то же время Google может продолжать платить партнерам, например Apple, за дистрибуцию своих сервисов, что сохраняет выгодное соглашение о статусе Google как поисковой системе по умолчанию в Safari. Суд также учел влияние генеративного ИИ на рынок, отметив необходимость предотвратить перенесение монополии Google в сферу ИИ.
  • Министерство юстиции США заявило, что решение «способствует открытости рынка поисковых сервисов» и предотвращает антиконкурентные практики в сфере генеративного ИИ. Google выразил обеспокоенность по поводу влияния требований на конфиденциальность пользователей и изучает дальнейшие шаги.
  • Эксперты, в частности аналитик Wedbush Securities Дэн Айвз, считают решение выгодным для Google и Apple, особенно учитывая возможное партнерство по интеграции Gemini в Siri.

Контекст

В августе 2024 года судья Амит Мехта признал Google монополистом на рынках онлайн-поиска и текстовой рекламы из-за заключения многомиллиардных сделок с технологическими гигантами, такими как Apple и Samsung, для обеспечения статуса Google как основной поисковой системы на мобильных устройствах и в браузерах. Дальнейшее судебное разбирательство касалось мер, которые Google должна принять, чтобы прекратить нарушение антимонопольного законодательства.

