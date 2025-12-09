Проектная компания «Турецкого потока» переезжает из Нидерландов в Венгрию. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Петер Сийярто на своей странице в соцсети X. Заявление появилось после того, как суд в Нидерландах по требованию энергокомпании «ДТЭК Крымэнерго» арестовал активы South Stream Transport BV.
Детали
- «Переезд компании из Нидерландов в Венгрию начался, и ее деятельность не ограничена никакими санкциями», – говорится в сообщении Сийярто.
- Он считает, что Венгрия имеет возможность платить за газ способом, на который не повлияют санкции.
Контекст
9 декабря Окружной суд Амстердама по запросу компании «ДТЭК Крымэнерго», принадлежащей украинскому бизнесмену Ринату Ахметову, арестовал активы оператора газопровода «Турецкий поток» – South Stream Transport (SST).
SST была создана в Нидерландах как совместное предприятие для строительства морской части газопровода от Краснодарского края России до Болгарии.
Изначально 50% SST принадлежали «Газпрому», 20% – итальянской Eni, по 15% – немецкой Wintershall и французской EdF. В декабре 2014 года «Газпром» выкупил доли иностранных партнеров.
«Турецкий поток» – экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Проектная мощность – 31,5 млрд куб. м газа в год. Предназначен для поставки газа в Турцию и страны Южной и Южно-Восточной Европы транзитом через турецкую территорию. Магистраль состоит из двух ниток, каждая из которых способна прокачивать до 15,75 млрд куб. м газа в год.
