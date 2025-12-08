Окружний суд Амстердама за запитом компанії «ДТЕК Крименерго», що належить українському мільярдеру Рінату Ахметову, арештував активи оператора газопроводу «Турецький потік» – South Stream Transport (SST). Про це пишуть російські «Ведомости» з посиланням на судові документи.
Деталі
- SST була створена в Нідерландах як спільне підприємство для будівництва морської частини газопроводу «Південний потік» через Чорне море – від Краснодарського краю до Болгарії.
- Спочатку 50% SST належали «Газпрому», 20% – італійській Eni, по 15% – німецькій Wintershall і французькій EdF. У грудні 2014 року «Газпром» викупив частки іноземних партнерів.
Контекст
Будівництво «Південного потоку» стартувало у 2012 році біля Анапи. У 2014-му було підписано меморандум щодо будівництва аналогічного газопроводу до Туреччини – «Турецького потоку». Прокладання морської ділянки почалося у 2017 році, а в січні 2020-го газопровід ввели в експлуатацію. Нині це єдиний маршрут, яким російський трубопровідний газ постачається до Європи.
До анексії Криму Росією у 2014 році ДТЕК володіла 57,49% «Крименерго», однак у 2015-му Держрада Криму націоналізувала компанію. У 2017 році на півострові створили структуру з тією ж назвою, якій передали всі місцеві енергомережі. Українська ж компанія змінила юридичну адресу із Сімферополя на Київ.
У листопаді 2023 року Постійна палата Третейського суду в Гаазі ухвалила, що Росія має компенсувати компанії Ахметова збитки від експропріації кримських активів – $207,8 млн плюс відсотки та витрати на арбітраж. Москва оскаржила це рішення в Державному апеляційному суді Гааги, і розгляд триває. Водночас у липні цього року, за заявою ДТЕК, Окружний суд Амстердама наклав запобіжний арешт на активи SST на рахунках у нідерландському ABN Amro Bank – як забезпечення вимог української компанії за рішенням гаазького арбітражу.
Також у липні Окружний суд Гааги в спрощеному порядку арештував 50% у компанії «Gazprom International Limited», яка займається пошуком та придбанням енергетичних активів у дружніх до Росії країнах, у нідерландській Wintershall Noordzee – одному з найбільших видобувачів газу на голландському шельфі. Крім ДТЕК, у 2025 році домоглися арешту активів «Газпрому» в Нідерландах ще три українські компанії, що втратили власність у Криму: УК «Славутич-інвест», агрокомпанія «Жнива» та виробник гранітної продукції «Автодоркомплект».
