Проєктна компанія «Турецького потоку» переїжджає з Нідерландів до Угорщини. Про це повідомив міністр закордонних справ республіки Петер Сіярто на своїй сторінці в соцмережі X. Заява зʼявилася після того, як суд у Нідерландах на вимогу енергокомпанії «ДТЕК Крименерго» заарештував активи South Stream Transport BV.
Деталі
- «Переїзд компанії з Нідерландів до Угорщини розпочався, і її діяльність не обмежена жодними санкціями», – йдеться в повідомленні Сіярто.
- Він вважає, що Угорщина має можливість платити за газ у спосіб, на який не вплинуть санкції.
Контекст
9 грудня Окружний суд Амстердама за запитом компанії «ДТЕК Крименерго», що належить українському бізнесмену Рінату Ахметову, арештував активи оператора газопроводу «Турецький потік» – South Stream Transport (SST).
SST була створена в Нідерландах як спільне підприємство для будівництва морської частини газопроводу від Краснодарського краю Росії до Болгарії.
Спочатку 50% SST належали «Газпрому», 20% – італійській Eni, по 15% – німецькій Wintershall і французькій EdF. У грудні 2014 року «Газпром» викупив частки іноземних партнерів.
«Турецький потік» – експортний газопровід із Росії до Туреччини через Чорне море. Проєктна потужність – 31,5 млрд куб. м газу на рік. Призначений для постачання газу до Туреччини та країн Південної і Південно-Східної Європи транзитом через турецьку територію. Магістраль складається з двох ниток, кожна з яких здатна прокачувати до 15,75 млрд куб. м газу на рік.
