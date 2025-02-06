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Операция «Чистый город». НАБУ и САП проводят обыски по делу земельной коррупции в Киевсовете

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) заявили о разоблачении преступной организации, причастной к земельной коррупции в Киевском городском совете. Об этом говорится в сообщении правоохранительных органов.

Подробности

  • НАБУ и САП заявляют, что проводят операцию «Чистый город», продолжаются первоочередные следственные действия. Подробности обещают впоследствии.
  • По данным источников ЭП в НАБУ, одним из фигурантов дела является Денис Комарницкий – бывший депутат Киевсовета и соратник Леонида Черновецкого.
Операция «Чистый город». НАБУ и САП проводят обыски по делу земельной коррупции в Киевсовете /Фото 1

Контекст

В 2020 году журналисты Bihus.Info получили архив, свидетельствующий об интересах Комарницкого в строительной и коммунальной сферах столицы. Расследователи опубликовали схемы деятельности десятков компаний и лиц, якобы связанных с Комарницким. По данным издания, киевские коммунальные службы выделяли им миллиарды гривен на строительные и ремонтные работы, которые компании часто не выполняли самостоятельно, выступая посредниками и аккумулируя средства. Одним из самых известных проектов, связываемых с Комарницким, является Подольско-Воскресенский мост.

Bihus.Info сообщали о связях Комарницкого с народным депутатом Николаем Тищенко. В 2020 году это привело к включению в список партии «Слуга народа» на местных выборах в Киеве лиц, приближенных к Комарницкому, что спровоцировало внутренний конфликт в политической силе. Самого Комарницкого стали называть «смотрящим за Киевом» от Офиса президента.

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