Операция «Чистый город». НАБУ и САП проводят обыски по делу земельной коррупции в Киевсовете

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) заявили о разоблачении преступной организации, причастной к земельной коррупции в Киевском городском совете. Об этом говорится в сообщении правоохранительных органов.

Подробности

НАБУ и САП заявляют, что проводят операцию «Чистый город», продолжаются первоочередные следственные действия. Подробности обещают впоследствии.

По данным источников ЭП в НАБУ, одним из фигурантов дела является Денис Комарницкий – бывший депутат Киевсовета и соратник Леонида Черновецкого.

Контекст

В 2020 году журналисты Bihus.Info получили архив, свидетельствующий об интересах Комарницкого в строительной и коммунальной сферах столицы. Расследователи опубликовали схемы деятельности десятков компаний и лиц, якобы связанных с Комарницким. По данным издания, киевские коммунальные службы выделяли им миллиарды гривен на строительные и ремонтные работы, которые компании часто не выполняли самостоятельно, выступая посредниками и аккумулируя средства. Одним из самых известных проектов, связываемых с Комарницким, является Подольско-Воскресенский мост.

Bihus.Info сообщали о связях Комарницкого с народным депутатом Николаем Тищенко. В 2020 году это привело к включению в список партии «Слуга народа» на местных выборах в Киеве лиц, приближенных к Комарницкому, что спровоцировало внутренний конфликт в политической силе. Самого Комарницкого стали называть «смотрящим за Киевом» от Офиса президента.