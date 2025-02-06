Операція «Чисте місто». НАБУ і САП проводять обшуки у справі «земельної корупції» в Київраді

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціальна антикорупційна прокуратура (САП) проводять операцію «Чисте місто» з викриття злочинної організації, причетної до земельної корупції у Київській міській раді. Про це йдеться у повідомленні правоохоронних органів.

Деталі

НАБУ і САП заявляють, що наразі тривають першочергові слідчі дії. Подробиці обіцяють згодом.

За даними джерел ЕП в НАБУ, одним із фігурантів справи є Денис Комарницький – колишній депутат Київради та соратник Леоніда Черновецького.

Контекст

У 2020 році журналісти Bihus.Info отримали архів, що свідчить про інтереси Комарницького у будівельній та комунальній сферах столиці. Розслідувачі опублікували схеми діяльності десятків компаній і осіб, нібито пов’язаних із Комарницьким. За даними видання, київські комунальні служби виділяли їм мільярди гривень на будівельні та ремонтні роботи, які ці компанії часто не виконували самостійно, виступаючи посередниками та акумулюючи кошти. Одним із найвідоміших проєктів, який пов’язують із Комарницьким, є Подільсько-Воскресенський міст.

Bihus.Info повідомляли про зв’язки Комарницького з народним депутатом Миколою Тищенком. У 2020 році це призвело до включення до списку партії «Слуга народу» на місцевих виборах у Києві осіб, наближених до Комарницького, що спровокувало внутрішній конфлікт у політичній силі. Самого Комарницького почали називати «смотрящим за Києвом» від Офісу президента.