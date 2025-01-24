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Большинство населения и предпринимателей считают коррупцию второй проблемой страны и заметили ее рост за год – исследование НАПК

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

Большинство населения (79,4%) и бизнеса (76%) считают коррупцию в Украине второй из основных проблем страны. На первом месте – вооруженная агрессия России. Об этом свидетельствуют результаты исследования Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

Ключевые факты

  • Таким образом, коррупция вошла в топ-3 общественных проблем в Украине. На первом месте – война России против Украины – так считает 92,3% населения и 95,7% бизнеса. На втором месте осталась коррупция – так считают 79,4% населения и 76% бизнеса. В то же время проблема, занявшая третье место, отличается, для населения это высокая стоимость жизни и низкие доходы (67,5%), а для бизнеса – миграция населения (69,2%)
Большинство населения и предпринимателей считают коррупцию второй проблемой страны и заметили ее рост за год – исследование НАПК /Фото 1

Инфографика: НАПК

Большинство населения и предпринимателей считают коррупцию второй проблемой страны и заметили ее рост за год – исследование НАПК /Фото 2

Инфографика: НАПК

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  • Как население, так и предприниматели считают политическую коррупцию самым серьезным типом коррупции.
  • Самой коррумпированной сферой, по мнению населения, является судебная система, бизнес считает, что это таможня.
  • Респонденты отметили существенный рост уровня коррупции, хотя бизнес настроен менее пессимистично, чем население. Согласно исследованию, 69,1% населения (+7,9 п. п. до 2023 года (61,2%) и 57% бизнеса сообщили о росте уровня коррупции в Украине за последние 12 месяцев (+10,7 п. п.) до 2023 года (46,3%).
Большинство населения и предпринимателей считают коррупцию второй проблемой страны и заметили ее рост за год – исследование НАПК /Фото 3

Инфографика: НАПК

Контекст

Исследование проведено социологической компанией Info Sapiens по заказу Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) и включает результаты опроса двух групп респондентов – населения и представителей бизнеса.

Оно проводилось в сентябре – ноябре 2024 методом личных интервью с населением, было опрошено 2488 респондентов (максимальная погрешность ±2%), также методом телефонных интервью с 1206 представителями бизнеса (максимальная погрешность ±3%).

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