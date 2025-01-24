Большинство населения и предпринимателей считают коррупцию второй проблемой страны и заметили ее рост за год – исследование НАПК

Большинство населения (79,4%) и бизнеса (76%) считают коррупцию в Украине второй из основных проблем страны. На первом месте – вооруженная агрессия России. Об этом свидетельствуют результаты исследования Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

Ключевые факты

Таким образом, коррупция вошла в топ-3 общественных проблем в Украине. На первом месте – война России против Украины – так считает 92,3% населения и 95,7% бизнеса. На втором месте осталась коррупция – так считают 79,4% населения и 76% бизнеса. В то же время проблема, занявшая третье место, отличается, для населения это высокая стоимость жизни и низкие доходы (67,5%), а для бизнеса – миграция населения (69,2%)

Инфографика: НАПК Инфографика: НАПК Предыдущий слайд Следующий слайд

Как население, так и предприниматели считают политическую коррупцию самым серьезным типом коррупции.

Самой коррумпированной сферой, по мнению населения, является судебная система, бизнес считает, что это таможня.

Респонденты отметили существенный рост уровня коррупции, хотя бизнес настроен менее пессимистично, чем население. Согласно исследованию, 69,1% населения (+7,9 п. п. до 2023 года (61,2%) и 57% бизнеса сообщили о росте уровня коррупции в Украине за последние 12 месяцев (+10,7 п. п.) до 2023 года (46,3%).

Инфографика: НАПК

Контекст

Исследование проведено социологической компанией Info Sapiens по заказу Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) и включает результаты опроса двух групп респондентов – населения и представителей бизнеса.

Оно проводилось в сентябре – ноябре 2024 методом личных интервью с населением, было опрошено 2488 респондентов (максимальная погрешность ±2%), также методом телефонных интервью с 1206 представителями бизнеса (максимальная погрешность ±3%).