«Преимущество: ИИ, ChatGPT и гонка, которая изменит мир» стала лучшей бизнес-книгой по версии FT

Книга Парми Олсон «Преимущество: ИИ, ChatGPT и гонка, которая изменит мир» стала лучшей бизнес-книгой года по версии Financial Times и Schroders, говорится в сообщении издания 9 декабря. В книге прослеживается соперничество между Демисом Хассабисом из Google DeepMind и Сэмом Альтманом из OpenAI, которые стремились применить ИИ, чтобы изменить мир к лучшему, тогда как Google, Microsoft и другие боролись за коммерческое преимущество.
Ключевые факты
- Премию в размере £30 000 вручили книге, которая, по мнению жюри, предоставила наиболее убедительный взгляд на современные деловые вопросы, а также £10 000 каждому финалисту.
- Шесть финалистов 20-й премии Financial Times и Schroders «Бизнес-книга года» затронули в своих книгах разные темы, среди которых стремление к росту, назначение технологий, экономика племенных инстинктов и увеличение продолжительности жизни.
В шорт-лист вошли:
- Книга обозревателя Bloomberg Парми Олсон «Преимущество» (Supremacy), остро описывающая гонку между Google DeepMind и OpenAI за создание искусственного интеллекта общего назначения (AGI), когда сверхинтеллект превзойдет людей во всех отраслях. Олсон фокусируется на необычных и контрастных людях, управляющих этими двумя компаниями – Демисе Хассабиси и Сэме Альтмане.
- Книга Майкла Морриса «Племенной образ жизни: как разделяющие нас культурные инстинкты могут помочь нам объединиться» является ярким исследованием силы племенного строя, который часто используется во вред, но таит в себе потенциал для позитивных изменений, если лидеры в бизнесе и политике смогут обуздать основные человеческие инстинкты.
- В книге Джона Кея «Корпорация в XXI веке: почему (почти) все, что нам говорят о бизнесе, неправильно», наблюдается влияние на корпорации экономики знаний, а также цифровой революции и революции в сфере услуг, которые изменяют способы управления компаниями.
- В книге Эндрю Скотта «Императив долголетия: построение лучшего общества для более здоровой и долгой жизни» предлагаются способы, с помощью которых люди, политики и предприятия могут разработать «вечнозеленую повестку дня», которая поможет максимально использовать долгую жизнь.
- Книга «Подраздел X: как Пентагон и Кремниевая долина трансформируют будущее войны», авторы Радж Шах и Кристофер Кирхгофф, знакомит читателя с технологической революцией, изменяющей способы снабжения армии США и ведения современных войн.
- В книге Дэниэла Саскинда «Рост: расплата» рассматривается противоречие между яростным стремлением к росту, которое может усилить неравенство и разрушить окружающую среду, и необходимостью сохранить то, что мы ценим.
Контекст
В прошлом году приз впервые получила книга по менеджменту Эми Эдмондсон о том, как учиться на неудачах и лучше рисковать. Среди предыдущих победителей – Chip War, анализ Криса Миллера битвы за мировое преимущество в производстве полупроводников, одержавшая победу в 2022 году, Николь Перлрот с книгой о гонке кибервооружений в 2021-м и No Filter Сары Фрайер 2020 года.
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