«Преимущество: ИИ, ChatGPT и гонка, которая изменит мир» стала лучшей бизнес-книгой по версии FT

Книга Парми Олсон «Преимущество: ИИ, ChatGPT и гонка, которая изменит мир» стала лучшей бизнес-книгой года по версии Financial Times и Schroders, говорится в сообщении издания 9 декабря. В книге прослеживается соперничество между Демисом Хассабисом из Google DeepMind и Сэмом Альтманом из OpenAI, которые стремились применить ИИ, чтобы изменить мир к лучшему, тогда как Google, Microsoft и другие боролись за коммерческое преимущество.