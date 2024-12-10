«Перевага: ШІ, ChatGPT і гонка, яка змінить світ» стала найкращою бізнес-книгою за версією FT

Книга Пармі Олсон «Перевага: ШІ, ChatGPT і гонка, яка змінить світ» стала найкращою бізнес-книгою року за версією Financial Times та Schroders, йдеться у повідомленні видання 9 грудня. У книзі простежується суперництво між Демісом Гассабісом з Google DeepMind і Семом Альтманом з OpenAI, які прагнули застосувати ШІ, щоб змінити світ на краще, тоді як Google, Microsoft та інші боролися за комерційну перевагу.