«Перевага: ШІ, ChatGPT і гонка, яка змінить світ» стала найкращою бізнес-книгою за версією FT

Книга Пармі Олсон «Перевага: ШІ, ChatGPT і гонка, яка змінить світ» стала найкращою бізнес-книгою року за версією Financial Times та Schroders, йдеться у повідомленні видання 9 грудня. У книзі простежується суперництво між Демісом Гассабісом з Google DeepMind і Семом Альтманом з OpenAI, які прагнули застосувати ШІ, щоб змінити світ на краще, тоді як Google, Microsoft та інші боролися за комерційну перевагу.
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Ключові факти
- Премію у розмірі £30 000 вручили книзі, яка, на думку журі, надала найбільш переконливий погляд на сучасні ділові питання, а також £10 000 кожному фіналісту.
- Шість фіналістів 20-ї премії Financial Times і Schroders «Бізнес-книга року» торкнулися у своїх книгах різних тем, серед яких прагнення до зростання, призначення технологій, економіка племінних інстинктів і збільшення тривалості життя.
До шорт-листа увійшли:
- Книга оглядачки Bloomberg Пармі Олсон «Перевага» (Supremacy), яка гостро описує гонку між Google DeepMind та OpenAI за створення штучного інтелекту загального призначення (AGI), коли надінтелект перевершить людей у всіх галузях. Олсон фокусується на незвичайних і контрастних людях, які управляють цими двома компаніями – Демісі Гассабісі та Семі Альтмані.
- Книга Майкла Морріса «Племінний спосіб життя: як культурні інстинкти, що розділяють нас, можуть допомогти нам обʼєднатися» є яскравим дослідженням сили племінного ладу, що часто використовується на шкоду, але таїть у собі потенціал для позитивних змін, якщо лідери у бізнесі та політиці зможуть приборкати основні людські інстинкти.
- У книзі Джона Кея «Корпорація у XXI столітті: чому (майже) все, що нам говорять про бізнес, неправильно» простежується вплив на корпорації економіки знань, а також цифрової революції та революції у сфері послуг, які змінюють способи управління компаніями.
- У книзі Ендрю Скотта «Імператив довголіття: побудова кращого суспільства для більш здорового та довгого життя» пропонуються способи, за допомогою яких люди, політики та підприємства можуть розробити «вічнозелений порядок денний», який допоможе максимально використати довге життя.
- Книга «Підрозділ X: як Пентагон і Кремнієва долина трансформують майбутнє війни», автори Радж Шах і Крістофер Кірхгофф, знайомить читача з технологічною революцією, яка змінює способи постачання армії США та ведення сучасних воєн.
- У книзі Деніела Саскінда «Зростання: розплата» розглядається суперечність між шаленим прагненням до зростання, яке може посилити нерівність і зруйнувати навколишнє середовище, і необхідністю зберегти те, що ми цінуємо.
Контекст
Минулого року приз вперше отримала книга з менеджменту Емі Едмондсон про те, як вчитися на невдачах і краще ризикувати. Серед попередніх переможців – Chip War, аналіз Кріса Міллера битви за світову перевагу у виробництві напівпровідників, яка здобула перемогу в 2022 році, Ніколь Перлрот з книгою про гонку кіберозброєнь у 2021-му та No Filter Сари Фрайєр 2020 року.
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