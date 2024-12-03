Издательства устроили акции в Чёрную пятницу

«Клуб Семейного Досуга» втрое увеличил выручку во время Черной пятницы, а #книголав в ноябре продал вдвое больше, чем в среднем за месяц. Все опрошенные Forbes Ukraine издательства улучшили результаты по сравнению с акциями прошлого года. Каковы еще результаты Черной пятницы для игроков книжного рынка?

В Черную пятницу в 2024 году издатели предложили читателям скидки на книги от -10% до -80%. Результат акций – увеличение продаж в два-пять раз, рассказали Forbes Ukraine участники рынка.

К примеру, продажи на сайте «Издательства Старого Льва» во время Черной пятницы были в четыре-пять раз больше обычного. Издательство продало на 12% больше экземпляров книг, если сравнить с акцией в 2023-м. «В средствах это больше на 40%», – сообщило издательство.