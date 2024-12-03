Forbes Digital подписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Які книги найчастіше купували в ВСЛ, Ранок, КСД та книголав на Чорну п'ятницю /издательство «КСД»
Категория
Новости
Дата

Forbes Digital

Издательства устроили акции в Чёрную пятницу

Анастасия Плис
Анастасия Плис
Forbes

2 хв читання

Среди самых популярных книг КСД в Черную пятницу – «Шпионское побережье» Тесс Герритсен. Фото издательство «КСД»

«Клуб Семейного Досуга» втрое увеличил выручку во время Черной пятницы, а #книголав в ноябре продал вдвое больше, чем в среднем за месяц. Все опрошенные Forbes Ukraine издательства улучшили результаты по сравнению с акциями прошлого года. Каковы еще результаты Черной пятницы для игроков книжного рынка?

⚡️ Хто, на вашу думку, заслуговує на звання «Підприємець року 2024»? Дізнайтесь більше про кожного з кандидатів та проголосуйте за посиланням. Ваш голос визначить переможця номінації «Вибір аудиторії».

В Черную пятницу в 2024 году издатели предложили читателям скидки на книги от -10% до -80%. Результат акций – увеличение продаж в два-пять раз, рассказали Forbes Ukraine участники рынка.

К примеру, продажи на сайте «Издательства Старого Льва» во время Черной пятницы были в четыре-пять раз больше обычного. Издательство продало на 12% больше экземпляров книг, если сравнить с акцией в 2023-м. «В средствах это больше на 40%», – сообщило издательство.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
В новому журналі Forbes Ukraine: список 30 до 30 та унікальний проєкт «Дорослішання» спільно з UMCA
В новому журналі Forbes Ukraine: список 30 до 30 та унікальний проєкт «Дорослішання» спільно з UMCA

Заказывайте с бесплатной доставкой по Украине