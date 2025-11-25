Фильм Павла Острикова «Ты – Космос», первая украинская научно-фантастическая лента, стартовал в прокате 20 ноября, собрав за первый уик-енд 47 000 зрителей и 8,7 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба фильма.

Подробности

«Это один из лучших показателей среди украинских лент, вышедших в прокат этой осенью. За первый уик-енд ленте удалось захватить все внимание пользователей Threads, увлекшихся музыкальным сопровождением, образом главного героя Андрея Мельника, которого сыграл актер и военнослужащий Владимир Кравчук, и качественно исполненной CGI», – говорится в пресс-релизе.

Продвижение фильма поддержали SWEET.TV, Starlight Media, Army TV, Uklon, «Сильпо» и MGID, официальным дистрибьютором выступает компания «Киномания».

Контекст

В центре сюжета – украинский космический дальнобойщик Андрей Мельник, перевозящий ядерные отходы с Земли на спутник Юпитера. После неожиданного взрыва Земли, обломки которой уничтожают все вокруг, Андрей остается последним человеком во Вселенной. Но вдруг на связь выходит нуждающаяся в помощи француженка Катрин. Несмотря на расстояние и препятствия, Андрей решает спасти ее.

Бюджет картины составляет €800 000, над ней команда ForeFilms работала семь лет. Продюсер картины Владимир Яценко.