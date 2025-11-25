Фільм Павла Острікова «Ти – Космос», перша українська науково-фантастична стрічка, стартував у прокаті 20 листопада, зібравши за перший уікенд 47 000 глядачів та 8,7 млн грн. Про це повідомляє пресслужба фільму.

Деталі

«Це один з найкращих показників серед українських стрічок, які вийшли у прокат цієї осені.За перший уікенд стрічці вдалося захопити всю увагу користувачів Threads, які захоплювалися музичним супроводом, образом головного героя Андрія Мельника, якого зіграв актор та військовослужбовець Володимир Кравчук, та якісно виконаною CGI», – йдеться в пресрелізі.

Промоцію стрічки підтримали SWEET.TV, Starlight Media, Army TV, Uklon, «Сільпо» та MGID, офіційним дистриб’ютором виступає компанія «Кіноманія».

Контекст

У центрі сюжету – український космічний далекобійник Андрій Мельник, який перевозить ядерні відходи з Землі на супутник Юпітера. Після несподіваного вибуху Землі, уламки якої знищують все навколо, Андрій залишається останньою людиною у Всесвіті. Та раптом на звʼязок виходить француженка Катрін, яка потребує допомоги. Попри відстань та перешкоди, Андрій вирішує врятувати її.

Бюджет картини становить €800 000, над нею команда ForeFilms працювала сім років. Продюсер стрічки Володимир Яценко.