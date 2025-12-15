Бельгія, Італія, Болгарія, Мальта, Чехія, Угорщина та Словаччина виступили проти плану Єврокомісії з надання Україні репараційного кредиту на основі заморожених російських активів. Про це йдеться в статті Euractiv від 15 грудня.

Деталі

За даними видання, 12 грудня Італія, Болгарія та Мальта опублікували спільну заяву з Бельгією. Вони пропонують Брюсселю розглянути «альтернативні варіанти» позики, зокрема випуск спільного боргу. Пізніше до них приєдналася Чехія.

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан, який підтримує проросійські настрої, категорично проти схеми позик. Словацький лідер Роберт Фіцо також заявив, що не погодиться на використання російських активів для фінансування військових витрат України, зазначило Euractiv.

План Єврокомісії з надання Україні репараційного кредиту на основі заморожених російських активів швидко втрачає підтримку, заявила головна дипломатка Євросоюзу Кая Каллас напередодні засідання Ради закордонних справ ЄС 15 грудня. «Найбільш надійним варіантом є репараційна позика, і саме над цим ми працюємо. Ми ще не досягли цієї мети, і це стає дедалі складніше, але ми виконуємо цю роботу», – переконана Каллас.

Вона також наголосила на важливості залучення Бельгії: «Без Бельгії реалізувати рішення було б значно складніше, бо саме там зосереджені більшість активів. Тому важливо, щоб Бельгія брала участь у будь-якому обраному варіанті». У посадовців ЄС ще є кілька днів до вирішального саміту лідерів у четвер, де вони сподіваються переконати Бельгію таки підтримати позику, уточнила головна дипломатка ЄС.

Інші міністри заявили, що навіть не будуть розглядати альтернативні варіанти. Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будрис пояснив: «Репараційний кредит не ідеальний, але це єдиний спосіб швидко зібрати гроші для України».

На брифінгу з журналістами Каллас наголосила, що альтернатив до репараційного кредиту для України практично немає. «Інші варіанти не працюють – ми вже пробували їх реалізувати раніше. Навіть моя пропозиція євробондів два роки тому не отримала підтримки, бо потрібна була згода всіх», – сказала вона.

На відміну від євробондів, репараційний кредит можна ухвалити більшістю голосів, а не одностайно. «Цей кредит ґрунтується на заморожених російських активах. Це не кошти платників податків ЄС, і це чіткий сигнал: якщо країна завдала таких руйнувань, вона має заплатити за репарації», – додала Каллас.

Каллас закликала зберігати єдність: «Деякі країни більше звикли до погроз з боку Росії. Але це лише погрози – разом ми значно сильніші».

Контекст

У 2025 році Єврокомісія запропонувала надати Україні репараційний кредит на €140 млрд під заставу заморожених російських активів. За планом, Україна поверне кошти після завершення війни, коли Росія відшкодує завдані збитки.

24 жовтня Бельгія заблокувала надання цього кредиту. Оскільки Euroclear розташований на її території, країна побоюється репутаційних та фінансових ризиків і вимагає гарантованого захисту від можливих наслідків для себе.

Франція та низка інших держав не погоджуються на надання національних гарантій, а ЄЦБ відмовився забезпечувати Euroclear екстреною ліквідністю.

18–19 грудня на саміті Євроради, який збере лідерів та прем’єрів ЄС, вирішиться доля репараційного кредиту на €140 млрд для України. Цю концепцію ще на початку грудня представила Єврокомісія.

Робоча версія – кредит буде розділено на дві частини: закупівлю та виробництво зброї й бюджетну підтримку на €90 млрд у 2026–2027 роках, повідомила 12 грудня у Facebook голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа.