Підтримка репараційного кредиту з боку деяких країн ЄС послабилась через тиск Росії – Каллас

Діана Павленко
Forbes

1 хв читання

Верховна представниця Європейського Союзу Кая Каллас /Getty Images

Верховна представниця Європейського Союзу Кая Каллас Фото Getty Images

Тиск з боку Росії – одна з причин збільшення кількості опонентів ініціативи репараційного кредиту на основі заморожених російських активів серед країн-членів Євросоюзу, про це повідомила верховна представниця Європейського Союзу Кая Каллас на зустрічі з журналістами у Брюсселі.

  • «З різних боків чиниться значний тиск, і з російського боку також, – сказала вона. – Ті країни, які не звикли до російських погроз, насправді сприймають їх досить серйозно». 
  • Каллас відмовилась детально коментувати причини країн-опонентів ініціативи. «Переговори тривають, і зараз це не дуже сприятиме пошуку компромісу», – пояснила вона. 
  • На саміті Євроради, що стартує 18 грудня, представники Єврокомісії обговорять питання репараційної позики з лідерами країн, що виступили проти ініціативи. «Щоб почути, що саме турбує лідерів та як ми можемо подолати ці перешкоди, – резюмувала Каллас. – Сподіваюсь, що ми знайдемо компроміс». 

Контекст

Єврокомісія у 2025 році запропонувала надати Україні репараційний кредит на €140 млрд під заставу заморожених російських активів. За планом, Україна поверне кошти після завершення війни, коли Росія відшкодує завдані збитки.

Бельгія, яка є ключовим тримачем заморожених росактивів у Euroclear, виступила проти ініціативи через побоювання репутаційних та фінансових ризиків для країни. Брюссель висунув вимогу надання захисту від потенційних наслідків у вигляді національних гарантій від решти країн.

Франція та низка інших держав не погоджуються на надання національних гарантій, а ЄЦБ відмовився забезпечувати Euroclear екстреною ліквідністю.

Ще шість країн-членів ЄС (Італія, Болгарія, Чехія, Словаччина, Мальта та Угорщина) виступили проти надання репараційної позики і запропонували розглянути альтернативи, зокрема – випуск спільного боргу, повідомило видання Euroaktiv 15 грудня. 

