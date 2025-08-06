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«Согласовали увеличение квот почти по всем товарам». Тарас Высоцкий – о присоединении Минагро к Минэкономики, урожае и агросоглашении с ЕС. Интервью

Влада Ясько /из личного архива
Влада Ясько
Forbes

2 хв читання

Тарас Висоцький /из личного архива

Заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Тарас Высоцкий Фото из личного архива

С какой целью Минагрополитики было присоединено к Минэкономики, почему Украина до сих пор не заключила новое торговое соглашение с ЕС и что оно предусматривает, какой прогноз урожая в 2025-м? Блиц-интервью с заместителем министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Тарасом Высоцким во время выставки «УКАБ Агротехнологии 2025»

Разговор с Тарасом Высоцким сокращен и отредактирован для ясности.

О присоединении Минагро к Минэкономики

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