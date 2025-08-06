С какой целью Минагрополитики было присоединено к Минэкономики, почему Украина до сих пор не заключила новое торговое соглашение с ЕС и что оно предусматривает, какой прогноз урожая в 2025-м? Блиц-интервью с заместителем министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Тарасом Высоцким во время выставки «УКАБ Агротехнологии 2025»