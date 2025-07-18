Арбитражная палата в Париже позволила Chevron завершить покупку конкурирующей Hess, отклонив претензии Exxon Mobil на долю в нефтегазовом проекте в Гайане. Это открывает путь к одному из самых мощных поглощений в нефтяной отрасли за последние годы, пишет WSJ .

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Международная торговая палата отклонила претензии Exxon, пытавшейся заблокировать соглашение Chevron и Hess, ссылаясь на право первого отказа относительно части Hess в гигантском оффшорном проекте Stabroek в Гайане. Chevron настаивала, что корпоративное поглощение не подпадает под это право.

Решение арбитража стало финалом длительного юридического противостояния между двумя отпрысками нефтяной империи Standard Oil, отметило издание.

Сразу после решения Chevron объявила о завершении соглашения с Hess и планах включить гендиректора Hess Джона Гесса в свой совет директоров.

Акции Hess выросли на 8%, Chevron – на 3,7%, в то время как котировки Exxon остались почти неизменными.

Exxon остается оператором месторождения Stabroek в Гайане с долей 45% и объемом добычи около 650 000 баррелей в сутки. Участником консорциума также является китайский Cnooc (25%).

К 2027 году планируется нарастить добычу до 1,2 млн баррелей в сутки, что превратит Гайану в одного из крупнейших нефтедобывателей мира в душу населения.

Контекст

Соглашение стало критически важным для Chevron, которая после сложного года нуждается в обновлении портфеля. Без Hess компания должна искать новую большую цель для поглощения.

Теперь Chevron укрепляет свои позиции: общий объем добычи приближается к 4 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Среди ключевых перспектив – проекты в Казахстане, Аргентине, восточном Средиземноморье и в сфере нефтехимии.

Для Exxon поражение в арбитраже не явилось серьезным ударом: компания возобновилась после кризиса 2020 года, когда зафиксировала рекордный убыток в $20 млрд и потеряла место в индексе Dow Jones.

После начала войны в Украине и роста цен на энергоносители компания вернулась к прибыльности, провела реструктуризацию и выплатила рекордные суммы акционерам. Exxon заявила, что уважает решение арбитража и готова сотрудничать с Chevron в Гайане.