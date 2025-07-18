Арбитражная палата в Париже позволила Chevron завершить покупку конкурирующей Hess, отклонив претензии Exxon Mobil на долю в нефтегазовом проекте в Гайане. Это открывает путь к одному из самых мощных поглощений в нефтяной отрасли за последние годы, пишет WSJ.
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- Международная торговая палата отклонила претензии Exxon, пытавшейся заблокировать соглашение Chevron и Hess, ссылаясь на право первого отказа относительно части Hess в гигантском оффшорном проекте Stabroek в Гайане. Chevron настаивала, что корпоративное поглощение не подпадает под это право.
- Решение арбитража стало финалом длительного юридического противостояния между двумя отпрысками нефтяной империи Standard Oil, отметило издание.
- Сразу после решения Chevron объявила о завершении соглашения с Hess и планах включить гендиректора Hess Джона Гесса в свой совет директоров.
- Акции Hess выросли на 8%, Chevron – на 3,7%, в то время как котировки Exxon остались почти неизменными.
- Exxon остается оператором месторождения Stabroek в Гайане с долей 45% и объемом добычи около 650 000 баррелей в сутки. Участником консорциума также является китайский Cnooc (25%).
- К 2027 году планируется нарастить добычу до 1,2 млн баррелей в сутки, что превратит Гайану в одного из крупнейших нефтедобывателей мира в душу населения.
Контекст
Соглашение стало критически важным для Chevron, которая после сложного года нуждается в обновлении портфеля. Без Hess компания должна искать новую большую цель для поглощения.
Теперь Chevron укрепляет свои позиции: общий объем добычи приближается к 4 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Среди ключевых перспектив – проекты в Казахстане, Аргентине, восточном Средиземноморье и в сфере нефтехимии.
Для Exxon поражение в арбитраже не явилось серьезным ударом: компания возобновилась после кризиса 2020 года, когда зафиксировала рекордный убыток в $20 млрд и потеряла место в индексе Dow Jones.
После начала войны в Украине и роста цен на энергоносители компания вернулась к прибыльности, провела реструктуризацию и выплатила рекордные суммы акционерам. Exxon заявила, что уважает решение арбитража и готова сотрудничать с Chevron в Гайане.
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