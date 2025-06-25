Компания Shell ведет предварительные переговоры о приобретении компании BP, пишет издание The Wall Street Journal 25 июня. По словам осведомленных источников, это может стать самой крупной сделкой в нефтяной отрасли за последнее поколение.

Ключевые факты

Приобретение BP поставит Shell на более крепкую основу, чтобы бросить вызов большим конкурентам, таким как Exxon Mobil и Сhevron. Это было бы знаковое объединение двух самых крупных нефтяных компаний, группы транснациональных гигантов, доминирующих в производстве важнейших мировых источников энергии.

Переговоры между представителями компаний ведутся активно, однако пока не удалось узнать какие-либо условия потенциальной сделки, и сама сделка пока далека от определенности, сообщает газета со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

В настоящее время BP оценивается примерно в $80 млрд. С учетом премии это может оказаться самым крупным корпоративным нефтяным соглашением со времен мегаслияния стоимостью $83 млрд, в результате которого появилась Exxon Mobil. Это также станет самой крупной сделкой M&A на рынке, на который повлияла торговая война президента Трампа и другие геополитические противоречия.

Shell входит в переговоры, действуя с позиции силы, ее акции превосходили акции BP в последние годы. Shell, которая, как и BP, базируется в Великобритании, но имеет операции по всему миру, имеет рыночную стоимость более $200 млрд.

BP была отстающей среди крупных нефтяных компаний после неудачного перехода от ископаемого топлива к возобновляемой энергии. Она также пережила годы управленческих потрясений и операционных катастроф.

Для Shell приобретение BP потребует годы интеграции, осложненной возможной продажей активов, которые пересекаются. Но сделка могла бы дать глобальному торговому бизнесу Shell больший охват и укрепила бы ее доминирование в таких областях, как сжиженный природный газ.

Приобретение BP предоставит Shell возможность распределить затраты на большей операционной базе и вытеснить конкурентов. Shell также будет более приемлема в политическом плане для британских регуляторов, которые могут сопротивляться приобретению BP иностранным покупателем.

Контекст

BP находится под сильным давлением после многих лет неудовлетворительной работы и вмешательства агрессивного акционера-активиста Elliott Investment Management.

Успешное объединение Shell и BP станет одним из самых крупных поглощений в нефтяной отрасли, объединив культовых британских мейджоров.

Сделка Shell-BP станет последним событием в ряде слияний и поглощений в энергетическом секторе, поскольку производители стремятся добиться большей экономии за счет масштаба.

Chevron все еще работает над закрытием своей мегасделки на сумму $53 млрд за Hess, которая была приостановлена ​​из-за попыток Exxon обжаловать ее законность. В прошлом году Exxon заключила сделку на $60 млрд на покупку Pioneer Natural Resources. Diamondback Energy заключила сделку на $26 млрд за Endeavor Energy Resources.