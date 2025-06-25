Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Слияние нефтяных гигантов. Shell ведет переговоры о приобретении конкурента ВР – WSJ

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

2 хв читання

Компания Shell ведет предварительные переговоры о приобретении компании BP, пишет издание The Wall Street Journal 25 июня. По словам осведомленных источников, это может стать самой крупной сделкой в нефтяной отрасли за последнее поколение.

Купуйте річну передплату на 6 журналів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою від 1 350 грн.

Ключевые факты

  • Приобретение BP поставит Shell на более крепкую основу, чтобы бросить вызов большим конкурентам, таким как Exxon Mobil и Сhevron. Это было бы знаковое объединение двух самых крупных нефтяных компаний, группы транснациональных гигантов, доминирующих в производстве важнейших мировых источников энергии.
  • Переговоры между представителями компаний ведутся активно, однако пока не удалось узнать какие-либо условия потенциальной сделки, и сама сделка пока далека от определенности, сообщает газета со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
  • В настоящее время BP оценивается примерно в $80 млрд. С учетом премии это может оказаться самым крупным корпоративным нефтяным соглашением со времен мегаслияния стоимостью $83 млрд, в результате которого появилась Exxon Mobil. Это также станет самой крупной сделкой M&A на рынке, на который повлияла торговая война президента Трампа и другие геополитические противоречия.
  • Shell входит в переговоры, действуя с позиции силы, ее акции превосходили акции BP в последние годы. Shell, которая, как и BP, базируется в Великобритании, но имеет операции по всему миру, имеет рыночную стоимость более $200 млрд.
  • BP была отстающей среди крупных нефтяных компаний после неудачного перехода от ископаемого топлива к возобновляемой энергии. Она также пережила годы управленческих потрясений и операционных катастроф.
  • Для Shell приобретение BP потребует годы интеграции, осложненной возможной продажей активов, которые пересекаются. Но сделка могла бы дать глобальному торговому бизнесу Shell больший охват и укрепила бы ее доминирование в таких областях, как сжиженный природный газ.
  • Приобретение BP предоставит Shell возможность распределить затраты на большей операционной базе и вытеснить конкурентов. Shell также будет более приемлема в политическом плане для британских регуляторов, которые могут сопротивляться приобретению BP иностранным покупателем.

Контекст

BP находится под сильным давлением после многих лет неудовлетворительной работы и вмешательства агрессивного акционера-активиста Elliott Investment Management.

Успешное объединение Shell и BP станет одним из самых крупных поглощений в нефтяной отрасли, объединив культовых британских мейджоров.

Сделка Shell-BP станет последним событием в ряде слияний и поглощений в энергетическом секторе, поскольку производители стремятся добиться большей экономии за счет масштаба.

Chevron все еще работает над закрытием своей мегасделки на сумму $53 млрд за Hess, которая была приостановлена ​​из-за попыток Exxon обжаловать ее законность. В прошлом году Exxon заключила сделку на $60 млрд на покупку Pioneer Natural Resources. Diamondback Energy заключила сделку на $26 млрд за Endeavor Energy Resources.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Третій випуск 2025 року вже у передпродажу
Третій випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні