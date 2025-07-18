Арбітражна палата в Парижі дозволила Chevron завершити купівлю конкуруючої Hess, відхиливши претензії Exxon Mobil на частку в нафтогазовому проєкті в Гаяні. Це відкриває шлях до одного з найпотужніших поглинань у нафтовій галузі за останні роки, пише WSJ.
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Деталі
- Міжнародна торгова палата відхилила претензії Exxon, яка намагалася заблокувати угоду Chevron і Hess, посилаючись на право першої відмови щодо частки Hess у гігантському офшорному проєкті Stabroek у Гаяні. Chevron наполягав, що корпоративне поглинання не підпадає під це право.
- Рішення арбітражу стало фіналом тривалого юридичного протистояння між двома нащадками нафтової імперії Standard Oil, зазначило видання.
- Одразу після рішення Chevron оголосив про завершення угоди з Hess і плани включити гендиректора Hess Джона Гесса до своєї ради директорів.
- Акції Hess зросли на 8%, Chevron – на 3,7%, тоді як котирування Exxon залишилися майже незмінними.
- Exxon залишається оператором родовища Stabroek у Гаяні із часткою 45% та обсягом видобутку близько 650 000 барелів на добу. Учасником консорціуму також є китайська Cnooc (25%).
- До 2027 року планується наростити видобуток до 1,2 млн барелів на добу, що перетворить Гаяну на одного з найбільших нафтовидобувників світу на душу населення.
Контекст
Угода стала критично важливою для Chevron, яка після складного року потребує оновлення портфеля. Без Hess компанія мала б шукати нову велику ціль для поглинання.
Тепер Chevron зміцнює свої позиції: загальний обсяг видобутку наближається до 4 млн барелів нафтового еквівалента на добу. Серед ключових перспектив – проєкти в Казахстані, Аргентині, східному Середземномор’ї та у сфері нафтохімії.
Для Exxon поразка в арбітражі не стала серйозним ударом: компанія відновилася після кризи 2020 року, коли зафіксувала рекордний збиток у $20 млрд і втратила місце в індексі Dow Jones.
Після початку війни в Україні та зростання цін на енергоносії компанія повернулася до прибутковості, провела реструктуризацію та виплатила рекордні суми акціонерам. Exxon заявила, що поважає рішення арбітражу та готова співпрацювати з Chevron у Гаяні.
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