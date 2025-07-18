Арбітражна палата в Парижі дозволила Chevron завершити купівлю конкуруючої Hess, відхиливши претензії Exxon Mobil на частку в нафтогазовому проєкті в Гаяні. Це відкриває шлях до одного з найпотужніших поглинань у нафтовій галузі за останні роки, пише WSJ .

Деталі

Міжнародна торгова палата відхилила претензії Exxon, яка намагалася заблокувати угоду Chevron і Hess, посилаючись на право першої відмови щодо частки Hess у гігантському офшорному проєкті Stabroek у Гаяні. Chevron наполягав, що корпоративне поглинання не підпадає під це право.

Рішення арбітражу стало фіналом тривалого юридичного протистояння між двома нащадками нафтової імперії Standard Oil, зазначило видання.

Одразу після рішення Chevron оголосив про завершення угоди з Hess і плани включити гендиректора Hess Джона Гесса до своєї ради директорів.

Акції Hess зросли на 8%, Chevron – на 3,7%, тоді як котирування Exxon залишилися майже незмінними.

Exxon залишається оператором родовища Stabroek у Гаяні із часткою 45% та обсягом видобутку близько 650 000 барелів на добу. Учасником консорціуму також є китайська Cnooc (25%).

До 2027 року планується наростити видобуток до 1,2 млн барелів на добу, що перетворить Гаяну на одного з найбільших нафтовидобувників світу на душу населення.

Контекст

Угода стала критично важливою для Chevron, яка після складного року потребує оновлення портфеля. Без Hess компанія мала б шукати нову велику ціль для поглинання.

Тепер Chevron зміцнює свої позиції: загальний обсяг видобутку наближається до 4 млн барелів нафтового еквівалента на добу. Серед ключових перспектив – проєкти в Казахстані, Аргентині, східному Середземномор’ї та у сфері нафтохімії.

Для Exxon поразка в арбітражі не стала серйозним ударом: компанія відновилася після кризи 2020 року, коли зафіксувала рекордний збиток у $20 млрд і втратила місце в індексі Dow Jones.

Після початку війни в Україні та зростання цін на енергоносії компанія повернулася до прибутковості, провела реструктуризацію та виплатила рекордні суми акціонерам. Exxon заявила, що поважає рішення арбітражу та готова співпрацювати з Chevron у Гаяні.