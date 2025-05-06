Пошлины на кино. Идея Трампа грозит Голливуду катастрофическими последствиями

Инициатива президента США Дональда Трампа ввести пошлины на фильмы, снятые за рубежом, может спровоцировать соответствующие меры на международных рынках. Это будет иметь катастрофические последствия для Голливуда, поскольку американские киностудии получают основную часть кассовых сборов за рубежом, пишет Axios 6 мая.

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США являются крупнейшим экспортером фильмов в мире, а объем экспорта в три раза превышает импорт, заявили в Ассоциации кинокомпаний (MPA). Американские студии обычно доминируют в глобальных кассовых сборах, получая большую часть доходов от проката за границей. Поэтому любые пошлины на экспорт американских фильмов могут стать катастрофой для Голливуда.

Например, самый кассовый фильм в прошлом году, «Мыслями наизнанку 2» от Disney, собрал $1,7 млрд, из которых 61,6% пришлось на международный прокат. Аналогично 56% кассовых сборов фильма Барби от Warner Bros. Pictures, лидера позапрошлого года, поступило из-за границы.

Большинство крупных студий и аналитиков воздерживаются от комментариев, ожидая от администрации Трампа более четких деталей пошлин на интеллектуальную собственность.

Белый дом пока не придал ясности, оставив индустрию в неопределенности относительно того, какие именно фильмы подпадают под категорию «произведенных за границей», как выразился Трамп в Truth Social. Окончательного решения по пошлинам нет, но, по словам спикера Белого дома Куша Десаи, администрация рассматривает все возможности, чтобы выполнить указание Трампа по защите национальной и экономической безопасности, а также «сделать Голливуд снова великим».

Без дополнительной информации студии оказались в сложной ситуации. Пошлины на затраты на производство за границей будут иметь совсем другое влияние по сравнению с тарифами на кассовые сборы.

Производство фильмов также вызывает вопросы: многие голливудские ленты частично снимают, монтируют или режиссируют за границей, а некоторые, снятые в США, используют более дешевую рабочую силу за рубежом для монтажа, дизайна декораций или пошива костюмов.

Эта неопределенность также влияет на глобальные стриминговые платформы, такие как Netflix, распространяющие иностранный контент для американских подписчиков. Некоторые аналитики предупреждают, что студии могут приостановить производство за границей, что ослабит кассовые сборы до тех пор, пока не будет ясности.

Контекст

4 мая президент США Дональд Трамп заявил о введении 100% пошлины на фильмы, снятые за пределами страны. По его словам, это должно стимулировать возвращение кинопроизводства в США и компенсировать влияние налоговых льгот, которые другие государства, в частности, Великобритания и Канада, предоставляют для привлечения голливудских проектов.

В Truth Social Трамп назвал ситуацию в американской киноиндустрии «очень быстрой смертью» и подчеркнул, что поддержка иностранного кинопроизводства представляет угрозу нацбезопасности и используется для пропаганды.

Хотя, по данным Motion Picture Association, в 2023 году отрасль имела положительное сальдо торговли в $15,3 млрд, затраты на масштабные фильмы в США за два года сократились на 26%, в то время как в Британии и Канаде – наоборот, выросли.