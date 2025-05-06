Мита на кіно. Ідея Трампа загрожує Голлівуду катастрофічними наслідками

Ініціатива президента США Дональда Трампа запровадити мита на фільми, зняті за кордоном, може спровокувати відповідні заходи на міжнародних ринках. Це матиме катастрофічні наслідки для Голлівуду, оскільки американські кіностудії отримують основну частину своїх касових зборів саме за кордоном, пише Axios 6 травня.

Деталі

США є найбільшим експортером фільмів у світі, а обсяг експорту втричі перевищує імпорт, заявили у Асоціації кінокомпаній (MPA). Американські студії зазвичай домінують у глобальних касових зборах, отримуючи більшу частину доходів від прокату за кордоном. Тому будь-які відповідні мита на експорт американських фільмів можуть стати катастрофою для Голлівуду.

Наприклад, найкасовіший фільм минулого року, «Думками навиворіт 2» від Disney, зібрав $1,7 млрд, з яких 61,6% припало на міжнародний прокат. Аналогічно, 56% касових зборів фільму «Барбі» від Warner Bros. Pictures, лідера позаминулого року, надійшло з-за кордону.

Більшість великих студій та аналітиків утримуються від коментарів, чекаючи від адміністрації Трампа чіткіших деталей щодо мит на інтелектуальну власність.

Білий дім поки не надав ясності, залишивши індустрію в невизначеності щодо того, які саме фільми підпадають під категорію «вироблених за кордоном», як висловився Трамп у Truth Social. Остаточного рішення щодо мит немає, але, за словами речника Білого дому Куша Десаї, адміністрація розглядає всі можливості, щоб виконати вказівку Трампа щодо захисту національної та економічної безпеки, а також «зробити Голлівуд знову великим».

Без додаткової інформації студії опинилися в складній ситуації. Мита на витрати на виробництво за кордоном матимуть зовсім інший вплив порівняно з тарифами на касові збори.

Виробництво фільмів також викликає запитання: багато голлівудських стрічок частково знімають, монтують чи режисують за кордоном, а деякі, зняті в США, використовують дешевшу робочу силу за кордоном для монтажу, дизайну декорацій чи пошиття костюмів.

Ця невизначеність також впливає на глобальні стрімінгові платформи, як-от Netflix, які розповсюджують іноземний контент для американських передплатників. Деякі аналітики попереджають, що студії можуть призупинити виробництво за кордоном, що послабить касові збори, доки не буде ясності.

Контекст

4 травня президент США Дональд Трамп заявив про запровадження 100% мита на фільми, зняті за межами країни. За його словами, це має стимулювати повернення кіновиробництва до США та компенсувати вплив податкових пільг, які інші держави, зокрема Велика Британія та Канада, надають для залучення голлівудських проєктів.

У Truth Social Трамп назвав ситуацію в американській кіноіндустрії «дуже швидкою смертю» й наголосив, що підтримка іноземного кіновиробництва становить загрозу для нацбезпеки та використовується для пропаганди.

Хоча, за даними Motion Picture Association, у 2023 році галузь мала позитивне сальдо торгівлі у $15,3 млрд, витрати на масштабні фільми в США за два роки скоротилися на 26%, тоді як у Британії й Канаді – навпаки, зросли.