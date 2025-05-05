Трамп запроваджує мито на фільми, зняті за кордоном

Президент США Дональд Трамп 4 травня оголосив про запровадження 100% мита на фільми, зняті за кордоном, «щоб повернути кіновиробництво в Америку». Якщо інші країни введуть дзеркальні заходи, це може завдати удару по студіях, пише WSJ .

Деталі

Трамп написав у Truth Social, що мито – це відповідь на податкові пільги, які заманюють голлівудські проєкти до інших країн, зокрема до Великої Британії та Канади.

«Кіноіндустрія в Америці вмирає дуже швидкою смертю», – написав президент США. За його словами, іноземні пільги для кінематографа загрожують національній безпеці США та є інструментом пропаганди.

Керівники голлівудських студій заявили, що не отримали попереджень про мито і не знають, як воно працюватиме, зазначає видання. Фільми – не фізичні товари, тому незрозуміло, як оцінювати їхню вартість для нарахування мита чи визначати, що вважати імпортом.

Якщо інші країни введуть відповідні мита, це може завдати удару по студіях, адже більшість блокбастерів заробляють основну касу за кордоном. Наприклад, найкасовіший фільм 2025 року, A Minecraft Movie, знімали за кордоном.

Міністр торгівлі США Говард Латнік підтвердив у X, що підготовка до введення мита вже почалася.

Контекст

У січні Трамп призначив акторів Джона Войта, Мела Гібсона та Сильвестра Сталлоне ʼспецпосламиʼ в Голлівуді, щоб повернути втрачені проєкти в США.

Американська кіноіндустрія у 2023 році мала торговельний профіцит у $15,3 млрд, за даними Motion Picture Association. Проте витрати на великі проєкти (бюджет понад $40 млн) у США впали на 26% за два роки, тоді як у Великій Британії та Канаді вони зростали.

Лондон став популярним серед кіностудій завдяки пільгам, інфраструктурі та англомовним командам. Наприклад, Marvel Studios знімає там нові сиквели ʼМесниківʼ.