Польская Unimot заходит на украинский рынок возобновляемой энергетики

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Польская компания Unimot Energia i Gaz, являющаяся частью Группы Unimot, заключила соглашения с украинскими фирмами ISO Company и EDS Engineering. Об этом сообщила пресс-служба Unimot 28 октября.

  • Это партнерство ориентировано на восстановление разрушенной войной энергетической инфраструктуры Украины и развитие возобновляемой энергетики.
  • Сотрудничество охватывает возведение солнечных электростанций и систем накопления энергии, способствующих повышению энергетической независимости страны.
  • «Сочетая наш опыт и технологические наработки с возможностями партнеров, мы сможем эффективно поддержать трансформацию украинской энергосистемы», – заявил глава правления Unimot Energia и Gaz Войцех Гинтер.
  • Проекты будут реализовываться в модульном формате, что позволит ускорить ввод в эксплуатацию и адаптировать их к региональным потребностям.
  • Кроме того, Unimot Energia i Gaz совместно с EDS Engineering будет развивать инфраструктуру для зарядки электромобилей в Украине и странах ЕС, в частности путем производства, монтажа зарядных станций и создания энергетических сетей для поддержания электромобильности.

Контекст

Группа Unimot – мультиэнергетический холдинг с более чем 30-летним опытом, один из лидеров польского рынка импорта горючего. Компания динамично расширяет сеть АЗС AVIA в Польше и Украине, развивает производство солнечных панелей AVIA Solar и активно инвестирует в новые направления возобновляемой энергетики.

В июле 2025 года Unimot объявила о запуске проекта по производству дронов совместно с украинским партнером, инвестировав более $110 000. В то же время компания планирует строительство топливного терминала во Львовской области с инвестициями до €60 млн.

