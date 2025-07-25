Польские Unimot и PZL Sędziszów и украинский партнер 21 июля основали компанию PZL Defence для производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и антидроновых систем. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Подробности

24 июля было подписано письмо о намерениях относительно стратегического сотрудничества. Unimot получит 40% акций PZL Defence за 400 000 злотых после регистрации в Государственном судебном реестре. У PZL Sędziszów будет 10%, у украинского партнера – 50%.

PZL Defence планирует производить гражданские дроны, а после получения лицензии – военные дроны и антидроновые системы для защиты критической инфраструктуры. PZL Sędziszów предоставит производственные мощности и опыт в точной инженерии, включая фильтры для военной техники. Украинский партнер привносит боевой опыт.

В компании создадут R&D-центр для разработки разведывательных дронов, дронов-перехватчиков, дронов-камикадзе и антидроновых систем.

Контекст

За менее чем три года украинская оборонная промышленность достигла впечатляющего прогресса: объемы производства вооружений выросли в 35 раз, а годовой потенциал отрасли достиг $35 млрд.

По словам экс-министра обороны Рустема Умерова, 30% оружия, используемого украинскими военными на фронте, произведено в Украине. Согласно данным Минстратегпрома, около 800 предприятий оборонной промышленности в 2024 году изготовили оружия на сумму около $9 млрд.

Государство активно инвестирует в высокотехнологичные направления, в частности, ракетные программы и производство боеприпасов. Частные компании в свою очередь характеризуются гибкостью и быстрым реагированием на нужды фронта.

В 2025 году Минобороны планирует закупить 4,5 млн FPV-дронов украинского производства. На закупку дронов в этом году выделено более 110 млрд грн, из которых более 102 млрд грн будет направлено через Агентство оборонных закупок.