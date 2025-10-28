Польська компанія Unimot Energia i Gaz, що є частиною Групи Unimot, уклала угоди з українськими фірмами ISO Company та EDS Engineering. Про це повідомила пресслужба Unimot 28 жовтня.

Деталі

Це партнерство орієнтоване на відновлення зруйнованої війною енергетичної інфраструктури України та розвиток сфери відновлюваної енергетики.

Співпраця охоплює зведення сонячних електростанцій і систем накопичення енергії, які сприятимуть підвищенню енергетичної незалежності країни.

«Поєднуючи наш досвід і технологічні напрацювання з можливостями партнерів, ми зможемо ефективно підтримати трансформацію української енергосистеми», – заявив голова правління Unimot Energia i Gaz Войцєх Ґінтер.

Проєкти реалізовуватимуться в модульному форматі, що дозволить прискорити введення в експлуатацію та адаптувати їх до регіональних потреб.

Окрім того, Unimot Energia i Gaz спільно з EDS Engineering розвиватиме інфраструктуру для зарядки електромобілів в Україні та країнах ЄС, зокрема шляхом виробництва, монтажу зарядних станцій і створення енергетичних мереж для підтримки електромобільності.

Контекст

Група Unimot – мультиенергетичний холдинг із більш ніж 30-річним досвідом, один із лідерів польського ринку імпорту пального. Компанія динамічно розширює мережу АЗС AVIA в Польщі та Україні, розвиває виробництво сонячних панелей AVIA Solar і активно інвестує в нові напрями відновлюваної енергетики.

У липні 2025 року Unimot оголосила про запуск проєкту з виробництва дронів спільно з українським партнером, інвестувавши понад $110 000. Водночас компанія планує будівництво паливного терміналу в Львівській області з інвестиціями до €60 млн.