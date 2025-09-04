Итальянский дизайнер Джорджо Армани скончался в возрасте 91 года, сообщила компания Armani Group. В Милане в субботу и воскресенье откроют прощальный зал. Похороны пройдут частно, в закрытом формате.
Подробности
- «С безграничной грустью мы объявляем о смерти нашего создателя, основателя и неутомимого движителя – Джорджо Армани», – говорится в заявлении модного дома.
- Армани стал символом современного итальянского стиля и элегантности, сочетая талант дизайнера с предпринимательским талантом. Его компания ежегодно приносила около €2,3 млрд дохода.
- Из-за проблем со здоровьем он пропустил показы на Неделе мужской моды в Милане в июне – впервые за свою карьеру.
- Известный под прозвищем Re Giorgio – «Король Джорджо», он лично контролировал каждую деталь коллекций и бизнеса: от рекламных кампаний до причесок моделей перед выходом на подиум.
Пять фактов о Джорджо Армани
1. Революция в моде. Армани изменил моду 1980-х, создав ненакрахмаленные пиджаки и мягкие силуэты, которые сделали официальную одежду комфортной и элегантной, задав новый стандарт стилю.
2. Кинематографическое влияние. Армани снискал мировую известность, создав культовые костюмы для Ричарда Гира в фильме «Американский жиголо» (1980), что стало прорывом для моды в кино.
3. Империя Армани. Его бренд охватывает не только одежду, но и парфюмерию, косметику, мебель и даже роскошные отели, такие как Armani Hotels в Дубае и Милане. Forbes оценивает его состояние в $12,1 млрд.
4. Любовь к баскетболу. Армани – владелец итальянской баскетбольной команды Olimpia Milano, что отражает его пристрастие к спорту.
5. Закрытость. Несмотря на мировую славу, Армани был очень частным человеком, редко раскрывал детали личной жизни и избегал публики.
