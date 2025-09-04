Итальянский дизайнер Джорджо Армани скончался в возрасте 91 года, сообщила компания Armani Group. В Милане в субботу и воскресенье откроют прощальный зал. Похороны пройдут частно, в закрытом формате.

Подробности

«С безграничной грустью мы объявляем о смерти нашего создателя, основателя и неутомимого движителя – Джорджо Армани», – говорится в заявлении модного дома.

Армани стал символом современного итальянского стиля и элегантности, сочетая талант дизайнера с предпринимательским талантом. Его компания ежегодно приносила около €2,3 млрд дохода.

Из-за проблем со здоровьем он пропустил показы на Неделе мужской моды в Милане в июне – впервые за свою карьеру.

Известный под прозвищем Re Giorgio – «Король Джорджо», он лично контролировал каждую деталь коллекций и бизнеса: от рекламных кампаний до причесок моделей перед выходом на подиум.

Джорджо Армани отвечает на аплодисменты во время презентации женской коллекции Emporio Armani «Осень–зима 2023–2024» 23 февраля 2023 года в рамках Недели моды в Милане.

Пять фактов о Джорджо Армани

1. Революция в моде. Армани изменил моду 1980-х, создав ненакрахмаленные пиджаки и мягкие силуэты, которые сделали официальную одежду комфортной и элегантной, задав новый стандарт стилю.

2. Кинематографическое влияние. Армани снискал мировую известность, создав культовые костюмы для Ричарда Гира в фильме «Американский жиголо» (1980), что стало прорывом для моды в кино.

3. Империя Армани. Его бренд охватывает не только одежду, но и парфюмерию, косметику, мебель и даже роскошные отели, такие как Armani Hotels в Дубае и Милане. Forbes оценивает его состояние в $12,1 млрд.

4. Любовь к баскетболу. Армани – владелец итальянской баскетбольной команды Olimpia Milano, что отражает его пристрастие к спорту.

5. Закрытость. Несмотря на мировую славу, Армани был очень частным человеком, редко раскрывал детали личной жизни и избегал публики.