Італійський дизайнер Джорджо Армані помер у віці 91 року, повідомила компанія Armani Group. У Мілані в суботу та неділю відкриють прощальну залу. Похорон відбудеться приватно, у закритому форматі.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- «З безмежним сумом ми оголошуємо про смерть нашого творця, засновника і невтомного рушія – Джорджо Армані», – йдеться у заяві модного дому.
- Армані став символом сучасного італійського стилю та елегантності, поєднуючи талант дизайнера з підприємницьким хистом. Його компанія щороку приносила близько €2,3 млрд доходу.
- Через проблеми зі здоровʼям він пропустив покази на Тижні чоловічої моди в Мілані в червні – вперше за свою кар’єру.
- Відомий під прізвиськом «Re Giorgio» – «Король Джорджо», він особисто контролював кожну деталь колекцій і бізнесу: від рекламних кампаній до зачісок моделей перед виходом на подіум.
Пʼять фактів про Джорджо Армані
1. Революція в моді. Армані змінив моду 1980-х, створивши некрохмалені піджаки та м’які силуети, які зробили офіційний одяг комфортним і елегантним, задавши новий стандарт стилю.
2. Кінематографічний вплив. Армані здобув світову популярність, створивши культові костюми для Річарда Гіра у фільмі «Американський жиголо» (1980), що стало проривом для моди в кіно.
3. Імперія Armani. Його бренд охоплює не лише одяг, а й парфумерію, косметику, меблі та навіть розкішні готелі, як-от Armani Hotels у Дубаї та Мілані. Forbes оцінює його статки у $12,1 млрд.
4. Любов до баскетболу. Армані – власник італійської баскетбольної команди Olimpia Milano, що відображає його пристрасть до спорту.
5. Закритість. Попри світову славу, Армані був вкрай приватною людиною, рідко розкривав деталі особистого життя та уникав публіки.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.