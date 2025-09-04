Італійський дизайнер Джорджо Армані помер у віці 91 року, повідомила компанія Armani Group. У Мілані в суботу та неділю відкриють прощальну залу. Похорон відбудеться приватно, у закритому форматі.

Деталі

«З безмежним сумом ми оголошуємо про смерть нашого творця, засновника і невтомного рушія – Джорджо Армані», – йдеться у заяві модного дому.

Армані став символом сучасного італійського стилю та елегантності, поєднуючи талант дизайнера з підприємницьким хистом. Його компанія щороку приносила близько €2,3 млрд доходу.

Через проблеми зі здоровʼям він пропустив покази на Тижні чоловічої моди в Мілані в червні – вперше за свою кар’єру.

Відомий під прізвиськом «Re Giorgio» – «Король Джорджо», він особисто контролював кожну деталь колекцій і бізнесу: від рекламних кампаній до зачісок моделей перед виходом на подіум.

Джорджо Армані відповідає на оплески під час презентації жіночої колекції Emporio Armani "Осінь-зима 2023-2024" 23 лютого 2023 року в рамках Тижня моди в Мілані.

Пʼять фактів про Джорджо Армані

1. Революція в моді. Армані змінив моду 1980-х, створивши некрохмалені піджаки та м’які силуети, які зробили офіційний одяг комфортним і елегантним, задавши новий стандарт стилю.

2. Кінематографічний вплив. Армані здобув світову популярність, створивши культові костюми для Річарда Гіра у фільмі «Американський жиголо» (1980), що стало проривом для моди в кіно.

3. Імперія Armani. Його бренд охоплює не лише одяг, а й парфумерію, косметику, меблі та навіть розкішні готелі, як-от Armani Hotels у Дубаї та Мілані. Forbes оцінює його статки у $12,1 млрд.

4. Любов до баскетболу. Армані – власник італійської баскетбольної команди Olimpia Milano, що відображає його пристрасть до спорту.

5. Закритість. Попри світову славу, Армані був вкрай приватною людиною, рідко розкривав деталі особистого життя та уникав публіки.