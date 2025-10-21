Послы ЕС неофициально согласовали проект выводов для заседания Европейского совета 23 октября, где будут рассматривать использование замороженных российских активов для предоставления Украине так называемого репарационного кредита. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники. Часть этого кредита может быть направлена ​​на закупку оружия у США для Украины.

Подробности

В документе содержится призыв к Еврокомиссии разработать предложение, которое должно быть подкреплено «европейской солидарностью и распределением рисков». Бельгийский дипломат отметил, что этот текст является «политическим зеленым светом» для Еврокомиссии, чтобы после заседания в четверг представить официальное предложение. Дипломат из другой страны ЕС добавил: «Я не ожидаю, что Бельгия будет создавать препятствия на заседании».

Бельгия ранее была осторожна из-за того, что на ее территории расположен Euroclear, который хранит замороженные активы, и она опасалась возможных судебных исков по их возмещению. Однако бельгийский дипломат заверил, что страна не будет блокировать призыв к Еврокомиссии.

Даже после одобрения предложение Еврокомиссии потребует нескольких недель сложных переговоров с правительствами стран – членов ЕС. Идею репарационного кредита Еврокомиссия впервые предложила в сентябре, но ожидала четкого одобрения лидеров ЕС. Ожидается, что это одобрение будет получено на заседании Европейского совета в Брюсселе 23 октября.

В случае принятия предложение может обеспечить до €140 млрд для поддержки украинских военных усилий в течение следующих 2–3 лет за счет замороженных российских активов.

Контекст

Стоимость замороженных суверенных активов России в ЕС оценивается примерно в €211 млрд. В целом, страны ЕС, G7 и Австралия заморозили около €260 млрд в виде ценных бумаг и наличных денег.

В октябре 2024 года Совет ЕС утвердил предоставление Украине кредита на сумму до €35 млрд. Этот кредит является частью инициативы G7 по выделению Украине $50 млрд (€45 млрд), который погашается за счет доходов от замороженных российских активов. Вскоре после этого решения страны G7 одобрили кредит на $50 млрд для Украины, где взнос США составляет $20 млрд.

29 августа Еврокомиссия приступила к разработке механизма для использования около €200 млрд замороженных активов РФ. В частности, рассматривается возможность перевода этих активов в специальный целевой холдинг при поддержке стран G7. Ожидается, что €18 млрд от ЕС будут выплачены Украине до конца 2024 года, что побуждает к поиску новых решений по использованию замороженных российских активов.