Европейский Союз рассматривает возможность направить часть «репарационного кредита» на сумму €140 млрд, обеспеченного замороженными активами России, на закупку американского оружия для Украины. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на предложение, которое обсудили послы ЕС 17 октября.

Подробности

Согласно документу, средства планируется привлечь из активов российского Центрального банка, заблокированных в бельгийском депозитарии Euroclear после начала полномасштабного вторжения РФ. Основную часть ссуды, по плану Еврокомиссии, используют для закупки вооружений, а также для поддержки оборонной промышленности Украины и стран ЕС.

Несмотря на требование Франции отдавать предпочтение европейскому оружию, документ допускает сотрудничество с международными партнерами, в том числе с США, при условии, что они окажут Украине значительную дополнительную поддержку.

Эта инициатива возникла на фоне напряженности после новости о встрече президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным в Венгрии. Европейские дипломаты отмечают, что предложенный механизм направлен на сохранение поддержки США, ведь Трамп согласился поставлять Украине больше американского оружия при условии финансирования со стороны европейских союзников.

Еврокомиссия также призвала страны G7 и других партнеров присоединиться к инициативе, в частности, повторить механизм «репарационного кредита», используя замороженные российские активы в их юрисдикциях. Великобритания и Канада уже выразили готовность поддержать этот план.

Контекст

Общая стоимость замороженных российских суверенных активов в ЕС составляет около €211 млрд. Вместе со странами G7 и Австралией заморожено около €260 млрд в виде ценных бумаг и наличных денег.

В октябре 2024 года Совет ЕС окончательно одобрил предоставление Украине кредита до €35 млрд. Этот взнос является частью инициативы G7 по выделению Украине $50 млрд (€45 млрд) кредита, который будет погашаться за счет доходов от замороженных российских активов.

Через несколько дней после решения Совета ЕС страны G7 согласовали предоставление Украине кредита на $50 млрд, который также будет финансироваться доходами от замороженных активов РФ. Доля США в этой инициативе составляет $20 млрд.

29 августа Еврокомиссия приступила к разработке механизма для использования около €200 млрд замороженных активов РФ. ЕС рассматривает возможность создания «специального целевого холдинга» при поддержке стран G7. Ожидается, что €18 млрд от ЕС будут полностью выплачены до конца года, что побуждает к поиску новых решений по использованию замороженных российских активов.