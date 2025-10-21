Посли ЄС неофіційно узгодили проєкт висновків для засідання Європейської ради 23 жовтня, де розглядатимуть використання заморожених російських активів для надання Україні так званого репараційного кредиту. Про це пише Politico з посиланням на джерела. Частина цього кредиту може бути спрямована на закупівлю зброї в США для України.

Деталі

У документі міститься заклик до Єврокомісії розробити пропозицію, яка має бути підкріплена «європейською солідарністю та розподілом ризиків». Бельгійський дипломат зазначив, що цей текст є «політичним зеленим світлом» для Єврокомісії, щоб після засідання в четвер представити офіційну пропозицію. Дипломат із іншої країни ЄС додав: «Я не очікую, що Бельгія створюватиме перешкоди на засіданні».

Бельгія раніше була обережною через те, що на її території розташований Euroclear, який зберігає заморожені активи, і вона побоювалася можливих судових позовів щодо їх відшкодування. Проте бельгійський дипломат запевнив, що країна не блокуватиме заклик до Єврокомісії.

Навіть після схвалення пропозиція Єврокомісії потребуватиме кількох тижнів складних переговорів із урядами країн-членів ЄС. Ідею репараційного кредиту Єврокомісія вперше запропонувала у вересні, але чекала на чітке схвалення лідерів ЄС. Очікується, що це схвалення буде отримано на засіданні Європейської ради в Брюсселі 23 жовтня.

У разі ухвалення пропозиція може забезпечити до €140 млрд для підтримки українських військових зусиль протягом наступних двох-трьох років за рахунок заморожених російських активів.

Контекст

Вартість заморожених суверенних активів Росії в ЄС оцінюється приблизно в €211 млрд. Загалом країни ЄС, G7 та Австралія заморозили близько €260 млрд у вигляді цінних паперів і готівки.

У жовтні 2024 року Рада ЄС затвердила надання Україні кредиту на суму до €35 млрд. Цей кредит є частиною ініціативи G7 щодо виділення Україні $50 млрд (€45 млрд), який погашається за рахунок прибутків від заморожених російських активів. Незабаром після цього рішення країни G7 схвалили кредит на $50 млрд для України, де внесок США становить $20 млрд.

29 серпня Єврокомісія розпочала розробку механізму для використання близько €200 млрд заморожених активів РФ. Зокрема, розглядається можливість переведення цих активів у спеціальний цільовий холдинг за підтримки країн G7. Очікується, що €18 млрд від ЄС будуть виплачені Україні до кінця 2024 року, що спонукає до пошуку нових рішень щодо використання заморожених російських активів.