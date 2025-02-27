Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

«Потрібна ліцензія». НБУ виступив проти роботи литовського банку Revolut в Україні без дозволу

Марія Денисюк /Сергій Пірієв для Forbes Ukraine
Марія Денисюк
Forbes

1 хв читання

Національний банк закликав британську фінтех-компанію Revolut отримати українську банківську ліцензію. Попри те, що литовський Revolut Bank UAB має європейську банківську ліцензію, цього недостатньо для надання послуг в Україні. Про це йдеться у повідомленні пресслужби регулятора 27 лютого.

Отримуйте щоденний лист з останніми матеріалами та головними новинами від Forbes Ukraine

Дякуємо за підписку

Деталі

  • Утворення філії іноземного банку або отримання банківської ліцензії – єдині допустимі формати ведення банківської діяльності в Україні, повідомляє пресслужба, посилаючись на Закон України «Про банки і банківську діяльність». Будь-яка із цих форм потребує дозволу Нацбанку, зазначила пресслужба НБУ.
  • Revolut Bank UAB не отримував жодних ліцензій або дозволів від Нацбанку. Фінтех-компанія також не подавала відповідних заявок і не проходить процедуру ліцензування діяльності, йдеться в релізі. 
  • НБУ наголосив, що захист прав споживачів фінансових послуг і системи гарантування вкладів не поширюються на клієнтів Revolut.

Контекст

Revolut 11 лютого запустився в Україні. Українці можуть відкрити європейський рахунок Revolut й отримати доступ до низки послуг, як-от миттєві безкоштовні перекази між користувачами застосунку.

Фінтех також запустив в Україні спеціальну дебетову картку Clear Sky. Для українців випуск цієї картки безкоштовний. 

До кінця 2025-го британська фінтех-компанія планує отримати банківську ліцензію в Україні. «Отримати ліцензію – це пріоритетне завдання», – казав керівник запуску нових ринків у Revolut Дмитро Стрельчук в інтервʼю Forbes Ukraine у середині лютого. Проте конкретні строки він не називав.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Перший випуск 2025 року вже у продажу
Перший випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні