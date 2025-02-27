«Потрібна ліцензія». НБУ виступив проти роботи литовського банку Revolut в Україні без дозволу

Національний банк закликав британську фінтех-компанію Revolut отримати українську банківську ліцензію. Попри те, що литовський Revolut Bank UAB має європейську банківську ліцензію, цього недостатньо для надання послуг в Україні. Про це йдеться у повідомленні пресслужби регулятора 27 лютого.

Деталі

Утворення філії іноземного банку або отримання банківської ліцензії – єдині допустимі формати ведення банківської діяльності в Україні, повідомляє пресслужба, посилаючись на Закон України «Про банки і банківську діяльність». Будь-яка із цих форм потребує дозволу Нацбанку, зазначила пресслужба НБУ.

Revolut Bank UAB не отримував жодних ліцензій або дозволів від Нацбанку. Фінтех-компанія також не подавала відповідних заявок і не проходить процедуру ліцензування діяльності, йдеться в релізі.

НБУ наголосив, що захист прав споживачів фінансових послуг і системи гарантування вкладів не поширюються на клієнтів Revolut.

Контекст

Revolut 11 лютого запустився в Україні. Українці можуть відкрити європейський рахунок Revolut й отримати доступ до низки послуг, як-от миттєві безкоштовні перекази між користувачами застосунку.

Фінтех також запустив в Україні спеціальну дебетову картку Clear Sky. Для українців випуск цієї картки безкоштовний.

До кінця 2025-го британська фінтех-компанія планує отримати банківську ліцензію в Україні. «Отримати ліцензію – це пріоритетне завдання», – казав керівник запуску нових ринків у Revolut Дмитро Стрельчук в інтервʼю Forbes Ukraine у середині лютого. Проте конкретні строки він не називав.