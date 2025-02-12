Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

Revolut планує отримати банківську ліцензію в Україні та запустити гривневий рахунок

Марія Денисюк /Сергій Пірієв для Forbes Ukraine
Марія Денисюк
Forbes

1 хв читання

До кінця 2025-го британська фінтех-компанія Revolut планує отримати банківську ліцензію в Україні. Це дозволить користувачам відкривати рахунки у національній валюті, розповів керівник запуску нових ринків в Revolut Дмитро Стрельчук в інтервʼю Forbes Ukraine.

Деталі:

  • «Отримати ліцензію – пріоритетна задача», – каже Стрельчук. Це дасть можливість надавати спектр додаткових продуктів в Україні – кредити, еквайринг для бізнесу, додає він. 
  • Зараз користувачі можуть переказати кошти з картки Revolut на картки українських банків. Якщо переказ здійснюється на гривневу картку в Україні, то переказ автоматично конвертується. 
  • В застосунку для українців доступно понад 30 різних валют для відкриття рахунків. Гривні – немає. Цей функціонал команда Revolut зможе додати після отримання банківської ліцензії в Україні, розповів Стрельчук. Конкретні строки він не розкриває.

Контекст

Фінтех-компанія Revolut після завершення бета-тестування офіційно розпочала роботу в Україні 11 лютого

Необанк пропонує українцям інвестиції у понад 200 криптовалют та цінні метали, мультивалютний рахунок, а також валютні перекази між картками Revolut без обмежень та комісій. 

Разом з Україною Revolut одночасно запускається в Бразилії, Індії, Мексиці. В Мексиці вже отримали банківську ліцензію. В Бразилії та Індії йде тестовий режим роботи для співробітників. 

Восени 2024-го команда Revolut досяг відмітки у 50 млн користувачів свого сервісу. Глобальна задача фінтеху – вирости вдесятеро. 

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Головний журнал 2024 року вже у продажу
Головний журнал 2024 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні