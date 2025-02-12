Revolut планує отримати банківську ліцензію в Україні та запустити гривневий рахунок

До кінця 2025-го британська фінтех-компанія Revolut планує отримати банківську ліцензію в Україні. Це дозволить користувачам відкривати рахунки у національній валюті, розповів керівник запуску нових ринків в Revolut Дмитро Стрельчук в інтервʼю Forbes Ukraine .

Деталі:

«Отримати ліцензію – пріоритетна задача», – каже Стрельчук. Це дасть можливість надавати спектр додаткових продуктів в Україні – кредити, еквайринг для бізнесу, додає він.

Зараз користувачі можуть переказати кошти з картки Revolut на картки українських банків. Якщо переказ здійснюється на гривневу картку в Україні, то переказ автоматично конвертується.

В застосунку для українців доступно понад 30 різних валют для відкриття рахунків. Гривні – немає. Цей функціонал команда Revolut зможе додати після отримання банківської ліцензії в Україні, розповів Стрельчук. Конкретні строки він не розкриває.

Контекст

Фінтех-компанія Revolut після завершення бета-тестування офіційно розпочала роботу в Україні 11 лютого.

Необанк пропонує українцям інвестиції у понад 200 криптовалют та цінні метали, мультивалютний рахунок, а також валютні перекази між картками Revolut без обмежень та комісій.

Разом з Україною Revolut одночасно запускається в Бразилії, Індії, Мексиці. В Мексиці вже отримали банківську ліцензію. В Бразилії та Індії йде тестовий режим роботи для співробітників.

Восени 2024-го команда Revolut досяг відмітки у 50 млн користувачів свого сервісу. Глобальна задача фінтеху – вирости вдесятеро.