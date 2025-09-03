Одобренная комитетом Верховной Рады поправка к законопроекту №12439, отнимающая у Бюро экономической безопасности (БЭБ) право открывать уголовные производства, может подорвать дееспособность ведомства. Об этом заявил директор БЭБ Александр Цивинский во второй части интервью ZN.UA.

Подробности

«В текущей версии это действительно лишение БЭБ возможностей, которые у него сейчас есть. При этом у других органов они остаются, а у БЭБ их заберут. Подход должен быть одинаков для всех, а не выборочный», – сказал он.

В то же время руководитель БЭБ признал, что проблема с подследственностью существует, ведь в прошлом производства регистрировались «непонятно как и для чего», бизнес страдал от массовых обысков и вызовов. Директор БЭБ подчеркнул, что нынешние изменения явились реакцией на жалобы предпринимателей.

Цивинский убежден, что после конкурса с участием международных партнеров и назначения нового руководителя Бюро следует дать ведомству время проявить себя. По его мнению, первым рубежом должен стать годовой аудит: «Если через год регистрация подследственности будет оставаться непонятной, тогда можно говорить о дискреции для БЭБ».

Идея упорядочить регистрацию дел в целом правильна, но она должна касаться всех органов без исключения, отметил директор БЭБ.

Контекст

27 августа комитет по вопросам правоохранительной деятельности под председательством Сергея Ионушаса в закрытом режиме поддержал поправку, предусматривающую передачу прокуратуре права возбуждать дела по преступлениям, совершенным служащими бизнес-структур.

Кроме того, вносить данные в Единый реестр досудебных расследований сможет только руководитель органа прокуратуры. По словам Цивинского, в такой редакции это фактически блокирует работу БЭБ.