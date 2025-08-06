Кабмин после паузы почти в месяц и попыток перезапустить конкурс назначил нового руководителя Бюро экономической безопасности (БЭБ) Александра Цивинского . На этом решении настаивали антикоррупционные организации, международные доноры и бизнес. Бюро – орган, который должен расследовать экономические преступления, в том числе дела, связанные с бизнесом. За четыре года работы между бизнесом и руководителями бюро сложились непростые отношения – предприниматели жаловались на давление со стороны органа . Что в БЭБ должен изменить новый глава Цивинский? Forbes Ukraine собрал ключевые советы от украинских предпринимателей

Прямая речь предпринимателей сокращена и отредактирована для ясности.

Основатель компании MacPaw Александр Косован

Основатель компании MacPaw Александр Косован Фото предоставлено пресс-службой MacPaw

Новый глава БЭБ должен в первую очередь решить проблему прозрачности и предсказуемости работы бюро. Бизнесу важно не только понимать правила игры, но и быть уверенным, что они не будут меняться каждый день и не будут зависеть от личных интересов сотрудников.

Ожидаю прекращения необоснованных проверок и вмешательства в деятельность компаний, перехода к сервисному формату работы БЭБ, который предусматривает консультации, разъяснение и совместную работу по устранению рисков, а не поиск поводов для давления или штрафов, и наконец – ликвидации коррупции и избирательности бюро.

Ввести открытую аналитику деятельности БЭБ. Регулярно публиковать понятные и обоснованные отчеты о проверках, расследованиях и их последствиях.

Основными недостатками действующих дашбордов являются формализм и оторванность от реальных результатов: вместо качественных индикаторов успеха мы видим количественные показатели, ничего не говорящие бизнесу. Не видим аналитики по трендам и не можем оценить эффективность деятельности органа во времени.

Идеальный формат – прозрачный интерактивный дашборд, где можно увидеть связь между затраченными ресурсами и полученными результатами. Это помогло бы бизнесу и обществу лучше понимать логику действий БЭБ.

Основатель компании «Спецтехоснастка» Владимир Лемперт

Основатель компании «Спецтехоснастка» Владимир Лемперт Фото из личного архива

Идеально – закрыть все бессмысленные уголовные дела против бизнеса в первый день. На практике новое руководство обычно начинает с фраз: «надо разобраться», «проанализировать», «проверить». А кто это делает? И сколько времени это еще продлится?

Не верю в идеалы, но верю в принцип Парето: оставить 20% дел, где действительно есть что расследовать – большие суммы, реальные перспективы в суде. И работать с ними.

А остальному бизнесу просто сказать: «Мы вам верим». Тот, кто системно уклоняется, все равно попадет в эти 20% рано или поздно.

Другое – давно известно: персональная ответственность, компенсация нанесенного ущерба, фиксированные сроки без «продолжений». И, конечно, законодательная обрезка всего лишнего.

Да, возможно, я мечтатель. Но опытный.

Основатель Netpeak Group Артем Бородатюк

Основатель Netpeak Group Артем Бородатюк Фото предоставлено пресс-службой

Назначение нового руководителя БЭБ – это важный шаг. Но как представитель бизнеса я очень сдержанно отношусь к ожиданиям, пока не увижу перемен в ключевом вопросе – уровне заработной платы в самом бюро. Без достойной оплаты сложно говорить о профессионализме, ответственности или независимости в принятии решений. Люди с рынка просто не пойдут работать на текущих условиях – и это следует признать честно.

Бизнес ожидает не просто формального обновления, а появления в БЭБ профессиональных людей, которые понимают, как функционирует современная экономика, в частности, digital, рекламные платформы, международные транзакции. Иначе вместо системной и качественной работы мы будем иметь поверхностные претензии к тем, кто честно работает.

Поэтому ключевой вопрос сейчас – не только в структуре или полномочиях БЭБ, а в том, кто именно и на каких условиях будет там работать. Без профессиональных людей с достойной оплатой ни одна реформа не будет иметь смысла. Надеюсь, господин Цивинский понимает это и приложит максимум усилий, чтобы сделать реальную перезагрузку органа.

Основатель Autostrada Максим Шкиль

Основатель Autostrada Максим Шкиль Фото Олег Сидоряка для Autostrada

Первое, что должно сделать БЭБ, – наладить четкое взаимодействие с налоговой. В части борьбы с теневым бизнесом, особенно в отношении акцизных товаров.

Вторая по важности задача – установить прозрачные правила игры. В стране долго действовала налоговая амнистия. И то, как она работала, было неэффективно. Вместе с налоговой БЭБ должно инициировать качественную налоговую амнистию. Такая практика работает во многих странах, включая Италию, Турцию. Тогда не выводится теневой капитал из страны, и он реинвестируется в экономику.

Третья задача для нового руководителя БЭБ – ослабление давления на бизнес. То есть нужно установить правила, довести их до бизнес-сообщества.

Налоги нужно платить – это база. Есть система электронного контроля над уплатой налогов. В мире это все цифровизировано. И функцией БЭБ должно стать противодействие не бизнесу как таковому, а теневой экономике. Бизнес должен воспринимать бюро как сервисную функцию от государства, а не карательную.

Основатель инвестиционной компании EFI Group Игорь Лиски

Основатель инвестиционной компании EFI Group Игорь Лиски Фото предоставлено пресс-службой

Назначение Цивинского – хорошая новость для страны, бизнеса и обычных людей. Это означает, что власть прежде всего опирается на мнение общества, а не на политический или узкокорпоративный интерес.

Первая задача – трансформация института. Не жду быстрых результатов, но первые шаги должны показывать философию перемен. И это, в первую очередь, об открытости. Работа обязана строиться на принципах публичных интересов.

Вторая задача – искоренить внутреннюю и политическую коррупцию. БЭБ не должно быть органом, защищающим интересы отдельного политического класса или инструментом расправы с политическими оппонентами.

Третья задача – противодействие уголовным преступлениям в экономической сфере, защита белого бизнеса от неблагополучной конкуренции, контрабанды, которая очень вредит развитию страны. Весь бизнес должен платить налоги, а не кто-то иметь возможность получить льготы, «порешать» или защитить свои компании.

Последнее – перезагрузка команды.

Глава совета Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник

Глава совета Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник

Требуются четкие приоритеты работы. Ключевые потери бюджета и деформации экономики связаны с подакцизкой. Расследование этого направления должно стать приоритетом.

Главные жалобы бизнеса касаются аналитических записок. Следователи БЭБ считают их доказательной базой и открывают уголовные производства, являющиеся стартом для блокирования хозяйственной деятельности предприятий – обыска, блокирования счетов и т.д. В ФРУ таких примеров много.

Например, следователь просит предоставить исходные данные по тендеру, следит за его проведением, но учитывает только две составляющие – цена, предложенная победителем и другим исполнителем.

Не принимает во внимание другие характеристики: допустим, немецкое оборудование победило китайское – да, оно дороже, но и более эффективно, соответственно гарантии эксплуатации и операционные расходы будут меньше.

То есть вопрос в том, что следователи самостоятельно определяют, возможно ли преступление, и не берут ни данные налоговой, ни других органов.

Этих двух приоритетов для старта достаточно.

Основатель Inzhur Андрей Журжий

Основатель Inzhur Андрей Журжий Фото Артем Галкин

Ожидание – что БЭБ наконец-то станет действительно аналитическим органом в сфере борьбы с экономической преступностью.

Вместо давления на прозрачный бизнес, уплачивающий налоги, получим реальную системную работу по предотвращению совершения преступлений недобросовестными плательщиками, реально уклоняющимися от уплаты налогов.

Основатель компании UBC Group Игорь Гуменный

Основатель компании UBC Group Игорь Гуменный Фото из личного архива

Назначение нового руководителя БЭБ – положительное решение. Но это только один шаг в правильном направлении.

Государство в критическом состоянии. Оно не предоставляет безопасной, справедливой среды. За 30 лет независимости Украина стала страной, где коррупция – социальная ткань общества.

И в то же время «плодит» органы по расследованию экономических преступлений: БЭБ, СБУ, ГБР. Надеюсь, теперь это перейдет в один орган. И БЭБ будет бороться с экономическими преступлениями и защищать финансовую безопасность государства, а не просто зарабатывать на борьбе, как это было традиционно все годы независимости.

Украина нуждается в радикальной трансформации всей системы государственного управления. Нам еще предстоит создать эффективное государство, которое обеспечит верховенство права, создаст прозрачные правила игры для экономики с минимальным вмешательством, будет защищать права и свободы граждан и предоставлять базовые социальные гарантии.

В подготовке материала принимали участие репортеры Forbes Ukraine Татьяна Антонюк и Мария Денисюк.

В подготовке материала принимала участие репортер Мария Денисюк