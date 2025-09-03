Схвалена комітетом Верховної Ради поправка до законопроєкту №12439, яка забирає у Бюро економічної безпеки (БЕБ) право відкривати кримінальні провадження, може підірвати спроможність відомства. Про це заявив директор БЕБ Олександр Цивінський у другій частині інтерв’ю ZN.UA.

Деталі

«У поточній версії це дійсно позбавлення БЕБ спроможностей, які в нього зараз є. При цьому в інших органів вони залишаються, а в БЕБ їх заберуть. Підхід має бути однаковий для всіх, а не вибірковий», – сказав він.

Водночас керівник БЕБ визнав, що проблема з підслідністю існує, адже в минулому провадження реєструвалися «незрозуміло як і для чого», бізнес потерпав від масових обшуків і викликів. Він наголосив, що нинішні зміни стали реакцією на скарги підприємців.

Цивінський переконаний, що після конкурсу з участю міжнародних партнерів і призначення нового керівника Бюро слід дати відомству час проявити себе. На його думку, першим рубежем має стати річний аудит: «Якщо через рік реєстрація підслідності лишатиметься незрозумілою, тоді вже можна говорити про дискрецію для БЕБ».

Ідея впорядкувати реєстрацію справ загалом правильна, але вона має стосуватися всіх органів без винятку, зазначив директор БЕБ.

Контекст

27 серпня комітет з питань правоохоронної діяльності під головуванням Сергія Іонушаса в закритому режимі підтримав поправку, яка передбачає передачу прокуратурі права починати справи щодо злочинів, учинених службовцями бізнес-структур.

Крім того, вносити дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань зможе лише керівник органу прокуратури. За словами Цивінського, у такій редакції це фактично блокує роботу БЕБ.