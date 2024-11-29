Работники Amazon проведут ежегодную глобальную забастовку в «черную пятницу»

Сотрудники Amazon в 20 странах, включая США, Германию, Японию и Индию, проведут трехдневную забастовку с 29 ноября по 2 декабря, охватывая период от «черной пятницы» до «киберпонедельника», пишет The Hill 28 ноября. Цель акции – заставить компанию отвечать за нарушение трудовых прав.

Подробности

Акцию под названием «Заставим Amazon заплатить» организуют UNI Global Union и Progressive International.

Это уже пятый год, когда работники призывают компанию к переменам.

Amazon вложила значительные средства в противодействие созданию профсоюзов, однако масштабные забастовки по всему миру демонстрируют несокрушимость стремления работников к справедливости, заявила Гоффман.

Контекст

Протесты работников Amazon в «черную пятницу» начались в 2018 году и стали ежегодной акцией, организованной профсоюзами и активистами. Их главные требования – повышение заработной платы, улучшение условий труда, защита права на объединение в профсоюзы и ответственность компании за влияние на окружающую среду.

Акция называется Make Amazon Pay и координируется международными организациями, такими как UNI Global Union. К протестам присоединяются работники из более чем 20 стран, включая США, Германию и Японию, в самый загруженный для Amazon период распродаж.

В 2023 году Amazon отчиталась о чистых продажах в размере $574,8 млрд, операционный доход составил $36,9 млрд, чистая прибыль компании достигла $30,4 млрд.