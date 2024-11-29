Працівники Amazon проведуть щорічний глобальний страйк на «чорну п’ятницю»

Співробітники Amazon у 20 країнах, включно зі США, Німеччиною, Японією та Індією, проведуть триденний страйк із 29 листопада по 2 грудня, охоплюючи період від «чорної п’ятниці» до «кіберпонеділка», пише The Hill 28 листопада. Мета акції – змусити компанію відповідати за порушення трудових прав.

Деталі

Акцію під назвою «Змусимо Amazon заплатити» організовують UNI Global Union та Progressive International. Протест спрямований на покращення умов праці, підвищення зарплат і захист прав співробітників.

Це вже п’ятий рік, коли працівники закликають компанію до змін. Генеральна секретарка UNI Global Крісті Гоффман звинуватила Amazon у «гонитві за прибутком за рахунок експлуатації працівників».

Amazon вклала значні кошти в протидію створенню профспілок, проте масштабні страйки по всьому світу демонструють незламність прагнення працівників до справедливості, заявила Гоффман.

Контекст

Протести працівників Amazon у «чорну п’ятницю» почалися в 2018 році і стали щорічною акцією, організованою профспілками та активістами. Їхні головні вимоги – підвищення заробітної плати, покращення умов праці, захист права на об’єднання в профспілки та відповідальність компанії за вплив на довкілля.

Акція називається Make Amazon Pay і координується міжнародними організаціями, такими як UNI Global Union. До протестів приєднуються працівники з понад 20 країн, включаючи США, Німеччину та Японію, у найзавантаженіший для Amazon період розпродажів.

У 2023 році Amazon відзвітувала про чисті продажі в розмірі $574,8 млрд, операційний дохід склав $36,9 млрд, чистий прибуток компанії досяг $30,4 млрд.