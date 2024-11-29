Forbes Digital підписка
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

Працівники Amazon проведуть щорічний глобальний страйк на «чорну п’ятницю»

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Співробітники Amazon у 20 країнах, включно зі США, Німеччиною, Японією та Індією, проведуть триденний страйк із 29 листопада по 2 грудня, охоплюючи період від «чорної п’ятниці» до «кіберпонеділка», пише The Hill 28 листопада. Мета акції – змусити компанію відповідати за порушення трудових прав.

Отримуйте щоденний лист з останніми матеріалами та новинами від Forbes

Дякуємо за підписку

Деталі

  • Акцію під назвою «Змусимо Amazon заплатити» організовують UNI Global Union та Progressive International. Протест спрямований на покращення умов праці, підвищення зарплат і захист прав співробітників.
  • Це вже п’ятий рік, коли працівники закликають компанію до змін. Генеральна секретарка UNI Global Крісті Гоффман звинуватила Amazon у «гонитві за прибутком за рахунок експлуатації працівників».
  • Amazon вклала значні кошти в протидію створенню профспілок, проте масштабні страйки по всьому світу демонструють незламність прагнення працівників до справедливості, заявила Гоффман.

Контекст

Протести працівників Amazon у «чорну п’ятницю» почалися в 2018 році і стали щорічною акцією, організованою профспілками та активістами. Їхні головні вимоги – підвищення заробітної плати, покращення умов праці, захист права на об’єднання в профспілки та відповідальність компанії за вплив на довкілля.

Акція називається Make Amazon Pay і координується міжнародними організаціями, такими як UNI Global Union. До протестів приєднуються працівники з понад 20 країн, включаючи США, Німеччину та Японію, у найзавантаженіший для Amazon період розпродажів.

У 2023 році Amazon відзвітувала про чисті продажі в розмірі $574,8 млрд, операційний дохід склав $36,9 млрд, чистий прибуток компанії досяг $30,4 млрд.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
В новому журналі: топ-202 найбільших компанії та досьє на 303 топменеджерів українських бізнесів
В новому журналі: топ-202 найбільших компанії та досьє на 303 топменеджерів українських бізнесів

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні