Объем продаж рискованных европейских корпоративных облигаций в июне достиг рекордного уровня. Компании с низким кредитным рейтингом воспользовались оттоком капитала с рынков США из-за опасений по поводу последствий торговой политики президента Дональда Трампа, пишет Financial Times 2 июля.

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По данным JPMorgan, в июне компании с высоким уровнем риска (так называемыми «мусорными» рейтингами) привлекли около €23 млрд, что на €5 млрд превышает предыдущий рекорд, установленный в июне 2021 года. По данным PitchBook, в июне было заключено 44 сделки, что является самым высоким показателем за всю историю.

Снижение стоимости заимствований для компаний с низким рейтингом произошло благодаря повышенному спросу инвесторов, перераспределяющих активы с американского рынка из-за непредсказуемой торговой политики Трампа и обеспокоенности значительными потребностями правительства США в заимствованиях, пишет издание.

Хотя американский фондовый рынок во втором квартале возобновился, отток с рынков долларовых облигаций продолжается, что ослабило доллар до самого низкого уровня в начале года за последние полвека. В то же время европейские фонды высокодоходных облигаций, по данным Bank of America, демонстрируют семь недель подряд приток капитала.

Спрос в Европе позволил таким компаниям, как производитель боеприпасов Czechoslovak Group и производитель заменителей масла Flora, получить доступ к рынкам облигаций, которые ранее были для них труднодоступны.

Flora, принадлежащая KKR, стала первой компанией с рейтингом CCC (одним из самых низких) за последний год, разместившей облигации на €400 млн с доходностью 8,625% по норвежскому законодательству, которое имеет менее строгие требования к раскрытию информации.

Czechoslovak Group разместила пятилетние долларовые и евро облигации с доходностью 6,5% и 5,25% соответственно, что значительно ниже, чем 11% по предварительному соглашению в ноябре.

Компания Carnival, самый крупный в мире оператор круизных лайнеров, тоже вышла на рынок с новыми еврооблигациями. Раньше она была вынуждена привлекать средства под залог кораблей с двузначными процентными ставками.

Спреды высокодоходных облигаций (дополнительная доходность по сравнению с государственными облигациями) снизились с 4% в апреле до 3,1% в конце июня, по данным Ice BofA.

Компании с проблемной историей или предлагающие сложные инструменты, такие как облигации с выплатой процентов в конце срока, также получают значительный спрос от инвесторов с большими объемами капитала.

Компания Skechers разместила облигации на €1 млрд и $2,2 млрд, включая инструменты с выплатой процентов в конце срока, при этом объем евровой части был увеличен с начальных €750 млн.

Контекст

Торговая политика США продолжает вызывать нестабильность на рынках. Несмотря на надежды инвесторов на ослабление напряжения, мало кто ожидает полного разрешения торговых конфликтов.

23 мая президент США Дональд Трамп анонсировал введение 50% пошлин на товары из ЕС с 1 июня из-за отсутствия прогресса в переговорах. Однако 26 мая после переговоров с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен он решил отсрочить пошлины и продлить диалог до 9 июля.

Фон дер Ляйен в сообщении на платформе X заявила о готовности ЕС вести переговоры «быстро и решительно», что отчасти стабилизировало рынки и способствовало их росту.

18 июня Федеральная резервная система США сохранила ключевую ставку на уровне 4,25–4,5%, несмотря на критику Трампа в адрес главы ФРС Джерома Пауэлла. ФРС отметила, что снижение ставки возможно в 2025 году, но Пауэлл предупредил, что новые пошлины могут существенно ускорить инфляцию.