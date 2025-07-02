Обсяг продажів ризикованих європейських корпоративних облігацій у червні досяг рекордного рівня. Компанії з низьким кредитним рейтингом скористалися відтоком капіталу з ринків США через побоювання щодо наслідків торговельної політики президента Дональда Трампа, пише Financial Times 2 липня.

Деталі

За даними JPMorgan, у червні компанії з високим рівнем ризику (так званим «сміттєвим» рейтингом) залучили близько €23 млрд, що на €5 млрд перевищує попередній рекорд, встановлений у червні 2021 року. За даними PitchBook, у червні було укладено 44 угоди, що є найвищим показником за всю історію.

Зниження вартості запозичень для компаній із низьким рейтингом відбулося завдяки підвищеному попиту інвесторів, які перерозподіляють активи з американського ринку через непередбачувану торговельну політику Трампа та занепокоєння щодо значних потреб уряду США в запозиченнях, пише видання.

Хоча американський фондовий ринок у другому кварталі відновився, відтік із ринків доларових облігацій триває, що послабило долар до найнижчого рівня на початку року за останні півстоліття. Водночас європейські фонди високоприбуткових облігацій, за даними Bank of America, демонструють сім тижнів поспіль приплив капіталу.

Попит в Європі дозволив таким компаніям, як виробник боєприпасів Czechoslovak Group та виробник замінників масла Flora, отримати доступ до ринків облігацій, які раніше були для них важкодоступними.

Flora, що належить KKR, стала першою компанією з рейтингом CCC (одним із найнижчих) за останній рік, яка розмістила облігації на €400 млн із прибутковістю 8,625% за норвезьким законодавством, яке має менш суворі вимоги до розкриття інформації.

Czechoslovak Group розмістила п’ятирічні доларові та єврові облігації з прибутковістю 6,5% та 5,25% відповідно, що значно нижче, ніж 11% за попередньою угодою в листопаді.

Компанія Carnival, найбільший у світі оператор круїзних лайнерів, також вийшла на ринок із новими єврооблігаціями. Раніше вона змушена була залучати кошти під заставу кораблів із двозначними відсотковими ставками.

Спреди високоприбуткових облігацій (додаткова прибутковість порівняно з державними облігаціями) знизилися з 4% у квітні до 3,1% наприкінці червня, за даними Ice BofA.

Компанії з проблемною історією або ті, що пропонують складні інструменти, такі як облігації з виплатою відсотків у кінці терміну, також отримують значний попит від інвесторів із великими обсягами капіталу.

Компанія Skechers розмістила облігації на €1 млрд та $2,2 млрд, включаючи інструменти з виплатою відсотків у кінці терміну, при цьому обсяг єврової частини було збільшено з початкових €750 млн.

Контекст

Торговельна політика США продовжує викликати нестабільність на ринках. Незважаючи на надії інвесторів на послаблення напруги, мало хто очікує повного вирішення торговельних конфліктів.

23 травня президент США Дональд Трамп анонсував введення 50% мит на товари з ЄС із 1 червня через відсутність прогресу в переговорах. Однак 26 травня, після переговорів із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, він вирішив відтермінувати мита й продовжити діалог до 9 липня.

Фон дер Ляєн у дописі на платформі X заявила про готовність ЄС вести переговори «швидко й рішуче», що частково стабілізувало ринки та сприяло їх зростанню.

18 червня Федеральна резервна система США зберегла ключову ставку на рівні 4,25–4,5%, попри критику Трампа на адресу глави ФРС Джерома Пауелла. ФРС зазначила, що зниження ставки можливе у 2025 році, але Пауелл попередив, що нові мита можуть суттєво прискорити інфляцію.