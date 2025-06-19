Федеральна резервна система США на засіданні 18 червня ухвалила рішення залишити ключову процентну ставку без змін – на рівні 4,25–4,5%, йдеться у пресрелізі ФРС. Президент США Дональд Трамп вчергове розкритикував голову ФРС Джерома Пауелла за політику центробанку.

Деталі

ФРС залишила ключову процентну ставку без змін і все ще очікує на її зниження у 2025 році, йдеться у повідомленні. Водночас Пауелл попередив: нові імпортні мита, які планує запровадити адміністрація Трампа, можуть спричинити «відчутне» прискорення інфляції, пише Reuters.

Без мит, за словами Пауелла, підстави для зниження ставки могли б бути вагомішими: останні показники інфляції були досить сприятливими. Голова ФРС наголосив, що виробники, експортери, імпортери й рітейлери ще не визначили, хто покриватиме вартість мит – частину з неї доведеться заплатити кінцевому споживачу.

«Усі, кого я знаю, прогнозують суттєве зростання інфляції найближчими місяцями саме через мита», — наголосив Пауелл. Він додав, що ФРС ухвалюватиме зваженіші рішення, коли стане зрозуміло, наскільки зростання цін передасться споживачам.

Нові економічні прогнози ФРС показують помірну стагфляційну картину: у 2025 році зростання економіки США може сповільнитися до 1,4%, безробіття зрости до 4,5%, а інфляція сягне 3% – що вище цілі у 2%.

Попри це, регулятор поки планує знизити ставку на 0,5% цього року – як і прогнозував у березні та грудні. У 2026 та 2027 роках очікується ще по одному зниженню на 0,25%.

Серед 19 членів керівництва ФРС частина не вважає, що ставку потрібно знижувати взагалі. Розбіжності пов’язані з невизначеністю навколо тарифної політики Трампа.

Трамп у середу знову розкритикував Пауелла після того, як центральний банк залишив процентні ставки без змін.

У своєму пості в соцмережах у середу ввечері Трамп заявив: «Пауелл – НАЙГІРШИЙ. Справжній дурень, який коштує Америці мільярди доларів!».

Контекст

Трамп призначив Пауелла на посаду голови ФРС під час першого терміну, а колишній президент Джо Байден його перепризначив.

Президент США неодноразово посилав суперечливі сигнали про те, чи звільнятиме він Пауелла. Раніше Трамп відкрито розмірковував про звільнення Пауелла, а його головний економічний радник сказав, що адміністрація вивчає, чи має він повноваження зробити це – тільки для того, щоб президент пізніше сказав, що не має наміру доводити справу до кінця.

Трампа обурює підхід ФРС, він регулярно вимагає зниження ставок і звинувачує центральний банк у тому, що той не прислухається до його закликів.

Голова ФРС неодноразово заявляв, що мита Трампа створили невизначеність щодо економічних перспектив США.