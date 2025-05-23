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Трамп готується запровадити 50% мита проти ЄС з 1 червня. Перспектива торгової війни обвалила ринки

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Дональд Трамп /Getty Images

Дональд Трамп Фото Getty Images

Президент США Дональд Трамп 23 травня оголосив про плани запровадити 50% мита на товари з Європейського Союзу з 1 червня. Він заявив, що переговори з ЄС «нікуди не ведуть». Це рішення загострює торговельну напругу між США та ЄС, викликаючи падіння фінансових ринків і занепокоєння щодо економічних наслідків, пише Bloomberg. ЄС готується до контрзаходів, що може призвести до нової торгової війни.

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Деталі

  • Трамп у дописі на платформі Truth Social різко розкритикував ЄС, звинувативши його в «використанні США у торгівлі» через «потужні торговельні бар’єри, податки на додану вартість, абсурдні корпоративні штрафи, немонетарні торговельні обмеження, маніпуляції з валютою та несправедливі позови проти американських компаній».
  • США запровадять 50% мита на товари з ЄС, якщо переговори не дадуть результатів, наголосив Трамп.
  • Ця заява спричинила негайну реакцію на фінансових ринках: фʼючерси на Dow Jones впали на 1,3%, Nasdaq 100 – на 1,9%, S&P 500 – на 1,5%. Індекс Stoxx Europe 600 втратив 1,7%.
  • Акції Apple обвалилися на 3% перед початком торгів у США, після того, як Трамп написав, що iPhone, які продаються у США, повинні виготовлятися в США, і якщо ні – «Apple має сплачувати мито щонайменше 25%».

Контекст

Раніше цього тижня ЄС запропонував нову торговельну угоду, яка мала пожвавити переговори. Пропозиція включала поступове зниження мит до нуля на несільськогосподарські товари та промислову продукцію, а також співпрацю у сферах енергетики, штучного інтелекту та цифрової інфраструктури. Угода враховувала інтереси США, зокрема щодо трудових прав і екологічних стандартів.

Проте міністр торгівлі США Говард Латнік висловив невдоволення пропозицією, назвавши переговори з ЄС «практично неможливими». За його словами, Німеччина готова до угоди, але її обмежують правила ЄС.

ЄС, зі свого боку, готується до ескалації. Блок розробив план запровадження додаткових мит на американський експорт вартістю €95 млрд ($107 млрд) у відповідь на можливі «дзеркальні» мита Трампа та 25% мита на автомобілі та окремі запчастини. Раніше цього місяця ЄС погодився відкласти на 90 днів запровадження власних контрмит на американські товари у відповідь на 25% мита США на сталь і алюміній. Натомість Трамп знизив «дзеркальні» мита на більшість товарів ЄС з 20% до 10% на той же період.

Країни та торговельні блоки поспішають укласти угоди з Трампом, щоб уникнути вищих мит. Проте його агресивна риторика та політика «Америка перш за все» ускладнюють діалог, підвищуючи ризик глобальної торговельної кризи.

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