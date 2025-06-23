Несмотря на экономические вызовы, европейские фондовые рынки в первой половине 2025-го впервые за многие годы опередили американские по динамике роста. Об этом пишет Spiegel 23 июня.

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Ранее основные инвестиционные потоки направлялись в США, но, как отметил главный инвестиционный директор DWS Винченцо Ведда, «в настоящее время ситуация изменилась».

По данным международных инвестиционных компаний, с начала 2025 года инвесторы активно выводят средства с американских рынков, перенаправляя их в Европу.

Главной причиной этого называют непредсказуемую политику президента США Дональда Трампа, в частности, его заявления о введении пошлин и торговые конфликты.

Из-за склонности Трампа сначала делать громкие заявления, а затем их отменять в финансовых кругах его прозвали TACO – сокращение от Trump Always Chickens Out (Трамп всегда отступает).

Такая непоследовательность президента США создает неопределенность, которой избегают финансовые рынки.

В то же время, по словам аналитиков, доверие инвесторов к европейским рынкам растет.

В первой половине 2025 года индексы в Германии, Испании и Италии выросли более чем на 10%, а германский DAX прибавил около 16%. В то же время американские фондовые индексы показали рост менее чем на 2%.

Аналитики прогнозируют, что тенденция к уменьшению доли США в инвестиционных портфелях и росту интереса к Европе, вероятно, продолжится во второй половине 2025 года.

Контекст

Торговая политика продолжает влиять на рыночную волатильность. Несмотря на оптимизм инвесторов по поводу любых признаков уменьшения напряжения, мало кто верит в полное разрешение торговых конфликтов.

23 мая президент США Дональд Трамп объявил о введении 50% пошлин на товары из ЕС с 1 июня, заявив о тупике в переговорах. Однако уже 26 мая, после разговора с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, он согласился отложить пошлины и продлить переговоры до 9 июля.

Фон дер Ляйен в сообщении на платформе X подчеркнула готовность ЕС «быстро и решительно» вести переговоры. Это заявление частично успокоило рынки, вызвав их рост.

18 июня Федеральная резервная система США оставила ключевую процентную ставку на уровне 4,25–4,5%, несмотря на очередную критику Трампа в адрес главы ФРС Джерома Пауэлла. В заявлении ФРС отмечается, что снижение ставки все еще возможно в 2025 году. В то же время Пауэлл предостерег, что новые импортные пошлины, которые планирует администрация Трампа, могут значительно ускорить инфляцию.