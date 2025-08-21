Верховная Рада приняла новый Закон «О профессиональном образовании». За законопроект №13107-д проголосовали 285 народных депутатов. Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что это открывает доступ к около €390 млн поддержки от ЕС. Что изменится?

Подробности

Закон предусматривает: предоставление профессиональным колледжам финансовой и управленческой автономии; обновление содержания образования в сотрудничестве с бизнесом; введение независимой оценки знаний в квалификационных центрах; работу педагогов сократят до 36 часов в неделю вместо 40.

Закон вводит термины «профессиональное образование» вместо «профессионально-техническое образование», «студент» вместо «ученик».

Предполагается объединение 17 типов учреждений профессионально-технического образования, в том числе ПТУ, в профессиональный колледж.

Вместо 18 типов учреждений профессионального образования появятся два. Это будут профессиональный колледж и учебный центр.

Контекст

Эти изменения позволят готовить специалистов, нуждающихся в современном украинском и европейском рынке труда, говорится в сообщении пресс-службы Кабмина.

Свириденко отметила, что правительство будет ежегодно инвестировать в модернизацию инфраструктуры заведений профессионального образования: создание новых мастерских и лабораторий, утепление общежитий, реконструкцию заведений.

«Это важный шаг на пути европейской интеграции и выполнения Плана Украины, который открывает доступ к около €390 млн поддержки от Европейского Союза», – подчеркнула премьер-министр.