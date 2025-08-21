Верховна Рада ухвалила новий Закон «Про професійну освіту». За законопроєкт №13107-д проголосували 285 народних депутатів. Премʼєр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що це відкриває доступ до близько €390 млн підтримки від ЄС. Що зміниться?

Деталі

Закон передбачає: надання професійним коледжам фінансової та управлінської автономії; оновлення змісту освіти у співпраці з бізнесом; запровадження незалежного оцінювання знань у кваліфікаційних центрах; роботу педагогів скоротять до 36 годин на тиждень замість 40.

Закон вводить терміни «професійна освіта» замість «професійно-технічна освіта», «студент» замість «учень».

Передбачається об’єднання 17 типів закладів професійно-технічної освіти, у тому числі ПТУ, в «професійний коледж».

Замість 18 типів закладів професійної освіти з’явиться два. Це будуть професійний коледж та навчальний центр.

Контекст

Ці зміни дозволять готувати фахівців, яких потребує сучасний український та європейський ринок праці, йдеться у повідомленні пресслужби Кабміну.

Свириденко зазначила, що уряд щороку інвестуватиме в модернізацію інфраструктури закладів професійної освіти: створення нових майстерень та лабораторій, утеплення гуртожитків, реконструкцію закладів.

«Це важливий крок на шляху європейської інтеграції та виконання Плану України, який відкриває доступ до близько €390 млн підтримки від Європейського Союзу», – наголосила прем’єр-міністерка.