Россия может «отрезать» Украину от моря в ответ на атаки морских дронов на танкеры «теневого флота» в Черном море. Об этом заявил российский президент Владимир Путин 2 декабря, отвечая на вопросы журналистов, пишет «Интерфакс».
Детали
- Путин назвал «пиратством» действия украинских сил против судов «теневого флота» России. В ответ Россия расширит перечень объектов для ударов по украинским портам и заходящим в них кораблям, говорит глава Кремля.
- Он также пригрозил «рассмотреть возможность» ударов по судам тех стран, которые, по мнению Кремля, помогают Украине осуществлять атаки, подчеркнув, что инциденты произошли в особой экономической зоне Турции.
- По его словам, «самым радикальным способом» ответа могло бы стать «отрезание Украины от моря». Путин подчеркнул, что Кремль будет действовать «по нарастанию» и выразил надежду, что украинское военное и политическое руководство «подумает, стоит ли продолжать».
Контекст
В ноябре танкеры Kairos и Virat, ходящие под флагом Гамбии, почти одновременно подверглись атакам морских дронов у побережья Турции. По данным источника УНИАН в СБУ, суда могли перевозить нефтепродукты почти на $70 млн и использовались Кремлем для обхода международных санкций.
С начала большой войны Украина без собственного надводного флота смогла уничтожить или повредить 36 кораблей и катеров Черноморского флота РФ, открыв морской путь для украинского зерна. Оставшиеся суда враг спрятал в порту Новороссийска. Каковы возможности российского флота, читайте в материале Forbes Ukraine.
