Росія може «відрізати» Україну від моря у відповідь на атаки морських дронів на танкери «тіньового флоту» в Чорному морі. Про це заявив російський президент Володимир Путін 2 грудня, відповідаючи на запитання журналістів, пише «Інтерфакс» .

Деталі

Путін назвав «піратством» дії українських сил проти суден «тіньового флоту» Росії. У відповідь Росія розширить перелік об’єктів для ударів по українських портах і кораблях, які заходять до них, каже очільник Кремля.

Він також пригрозив «розглянути можливість» ударів по суднах тих країн, які, на думку Кремля, допомагають Україні здійснювати атаки, наголосивши, що інциденти відбулися в особливій економічній зоні Туреччини.

За його словами, «найрадикальнішим способом» відповіді могло б стати «відрізання України від моря». Путін підкреслив, що Кремль діятиме «по наростанню» і висловив сподівання, що українське військове та політичне керівництво «подумає, чи варто продовжувати».

Контекст

У листопаді танкери Kairos і Virat, що ходять під прапором Гамбії, майже одночасно зазнали атак морських дронів біля узбережжя Туреччини. За даними джерела УНІАН у СБУ, судна могли перевозити нафтопродукти майже на $70 млн і використовувалися Кремлем для обходу міжнародних санкцій.

З початку великої війни Україна без власного надводного флоту змогла знищити або пошкодити 36 кораблів та катерів Чорноморського флоту РФ, відкривши морський шлях для українського зерна. Ті судна, що залишилися, ворог заховав у порту Новоросійська. Які спроможності російського флоту, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.